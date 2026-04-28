Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea a avut o parteneră de antrenament surprinzătoare, în sesiunea efectuată pe Stadionul Santiago Bernabeu.

TAGS:
Anca TodoniSantiago BernabeuTenis WTASorana CirsteaTenis Romania
Din articol

Sorana Cîrstea (36 de ani, 26 WTA) a profitat la maximum de ultima ocazie de participare pe care a avut-o în turneul WTA 1000 de la Madrid.

Urmărită de câteva probleme fizice, în ultimele săptămâni, jucătoarea din țara noastră a renunțat la gândul de a-și apăra titlul de campioană cucerit în proba de dublu, anul trecut, alături de Anna Kalinskaya.

Sorana Cîrstea, lăudată de o campioană olimpică pentru „corpul perfect” pe care îl are, la 36 de ani

S-a concentrat asupra probei individuale, unde a fost aproape să o elimine pe campioana Roland Garros, Cori Gauff (22 de ani, 3 WTA).

4-6, 7-5, 6-1 a fost scorul prin care americanca s-a calificat în optimile de finală ale turneului din capitala Spaniei, dar a fost o victorie smulsă de la scorul de 6-4, 4-3 favorabil Soranei Cîrstea.

„Meciul trebuia terminat în două seturi și este greșeala mea și mi-o asum pentru că n-am gestionat bine lucrurile în setul doi,” a spus Sorana Cîrstea, după meci, reproșându-și prestația mai slabă la serviciu, în momentele importante.

Serviciul, care i-a permis să mărșăluiască spre trofeu, la Cluj-Napoca, unde a reușit meciuri cu 14 ași, nu a ajutat-o pe Sorana Cîrstea mai deloc în setul decisiv, iar parcursul său a fost oprit în faza ultimelor 32 de jucătoare.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea zgura madrid 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sorana Cîrstea, antrenament alături de Anca Todoni, pe Santiago Bernabeu

Dincolo de premiul în valoare de €54,110, Sorana Cîrstea a rămas însă și cu satisfacția de a se fi antrenat pe terenul de tenis amenajat pe Stadionul Santiago Bernabeu.

S-a antrenat acolo tocmai alături de Anca Todoni, promițătoarea jucătoare din România care a revenit pe teren, după o pauză de aproximativ șapte luni, cauzată de o accidentare la umăr, care a necesitat intervenție chirurgicală, ca tratament.

Sorana Cîrstea și Anca Todoni au efectuat o sesiune de sparring, sub privirile antrenorului Artemon Apostu-Efremov, care a însoțit-o de această dată pe Todoni, după ce, în februarie, i-a fost alături lui Cîrstea, în turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca.

În imaginile publicate din cadrul antrenamentului de pe Bernabeu, Sorana Cîrstea a fost observată de prietena Belinda Bencic. Fosta campioană olimpică a lăudat-o pe jucătoarea din țara noastră pentru „corpul perfect” pe care îl are, la 36 de ani.

Anca Todoni

  • Anca todoni santiago bernabeu 1
×
Todoni
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!