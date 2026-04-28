Sorana Cîrstea (36 de ani, 26 WTA) a profitat la maximum de ultima ocazie de participare pe care a avut-o în turneul WTA 1000 de la Madrid.

Urmărită de câteva probleme fizice, în ultimele săptămâni, jucătoarea din țara noastră a renunțat la gândul de a-și apăra titlul de campioană cucerit în proba de dublu, anul trecut, alături de Anna Kalinskaya.

S-a concentrat asupra probei individuale, unde a fost aproape să o elimine pe campioana Roland Garros, Cori Gauff (22 de ani, 3 WTA).

4-6, 7-5, 6-1 a fost scorul prin care americanca s-a calificat în optimile de finală ale turneului din capitala Spaniei, dar a fost o victorie smulsă de la scorul de 6-4, 4-3 favorabil Soranei Cîrstea.

„Meciul trebuia terminat în două seturi și este greșeala mea și mi-o asum pentru că n-am gestionat bine lucrurile în setul doi,” a spus Sorana Cîrstea, după meci, reproșându-și prestația mai slabă la serviciu, în momentele importante.

Serviciul, care i-a permis să mărșăluiască spre trofeu, la Cluj-Napoca, unde a reușit meciuri cu 14 ași, nu a ajutat-o pe Sorana Cîrstea mai deloc în setul decisiv, iar parcursul său a fost oprit în faza ultimelor 32 de jucătoare.