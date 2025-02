Cele două echipe își dau întâlnire în etapa cu numărul 27 din sezonul regulat al SuperLigii României. Dinamo - Farul se va desfășura pe ”Arcul de Triumf” și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Veste excelentă pentru Dennis Politic



Accidentat spre finalul lui ianuarie, Dennis Politic a lipsit de la ultimele patru meciuri ale ”câinilor”: 0-0 vs ”U” Cluj, 3-1 vs. Slobozia 1-0 vs. Galați și 1-1 vs. FC Botoșani.



La conferința de presă premergătoare meciului cu Farul, Zeljko Kopic, antrenorul echipei din Ștefan cel Mare, a anunțat că Dennis Politic are o stare bună și o să facă parte din lot.



Rămâne de văzut dacă Dinamo îl va și folosi pe atacantul cotat la 1,2 milioane de euro de site-urile de specialitate.



”Singura absenţă este Licsandru, care e accidentat, în rest avem la dispoziţie toţi jucătorii. Dennis Politic face parte din lot, vedem dacă va şi juca, în funcţie de starea terenului, însă starea lui este bună.



Ne-am antrenat bine şi aşteptăm cu încredere partida de mâine. În acest campionat însă nimic nu e uşor.



Noi trebuie să fim concentraţi la maximum de fiecare dată, să muncim mult şi să ne îmbunătăţim nivelul pentru a fi acolo sus, pentru că toţi avem aşteptări mari de la Dinamo. Nu va fi uşor în continuare, dar vom da mereu totul”, a spus Zeljko Kopic.



Dinamo, în SuperLiga



După 26 de etape desfășurate în sezonul regulat, Dinamo se află pe locul cinci cu 45 de puncte. 11 victorii, 12 rezultate de egalitate și trei înfrângeri a consemnat până acum echipa lui Zeljko Kopic.