Vedetele lui Gigi Becali, luate la rost: „Jucătorii care vin de la FCSB la națională sunt nepregătiți! Ce personalitate au?”

Pentru meciurile cu Andorra, 2-0, și Belarus, 2-1, Edward Iordănescu (44 ani) a convocat 4 jucători de la FCSB: Adrian Șut (23 ani), Octavian Popescu (20 ani), Darius Olaru (25 ani) și Deian Sorescu (25 ani).

Alexandru Pantea (19 ani), Ștefan Târnovanu (22 ani) și David Miculescu (21 ani) au fost aleși de Emil Săndoi (58 ani) pentru duelurile României U21 cu Portugalia, 0-2, și Germania, 0-0, iar Eduard Radaslavescu (18 ani) a fost convocat la naționala U19.

Sabin Ilie: „Ce personalitate are Olaru?”

Cu toate acestea, Sabin Ilie (47 ani), care a marcat 31 de goluri, în tot atâtea meciuri în campionat, pentru clubul roș-albastru în sezonul 1996-1997, consideră că jucătorii de la FCSB nu au personalitate. Singurii care se abat de la regulă, în viziunea fostului atacant, sunt Andrea Compagno (26 ani) și Florinel Coman (24 ani).

„Să fim realiști, jucătorii care vin de la Steaua (n.r. FCSB) la echipa națională sunt nepregătiți! Se vede diferența, cad pe jos! Doar Coman și Compagno au personalitate de acolo! Personalitatea e cea mai importantă în fotbal!

La noi nu vezi! Nu din întâmplare Alibec e bun și joacă! Are personalitate. Păi cine mai are? Ce personalitate are Olaru?! În cinci luni am văzut vreo doi-trei căpitani! A fost și Tavi Popescu.

Și multe, multe, multe lipsuri. Păcat, că la jucătorii pe care îi au ar trebui să defileze”, a declarat Sabin Ilie pentru Fanatik.

