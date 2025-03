Vasile Miriuță l-a ținut în șah pe Gică Hagi. Ce a zis despre Farul și de ce i se distruge planul

”Jocul l-am dominat de la un cap la coadă. Am condus ritmul și intensitatea jocului. Din păcate nu am marcat. E singurul minus. Bineînțeles, și individual. Unul sau altul putea face mai mult. În prima repriză putea mingea să circule mai bine. Puteam face mai bine. Sunt meciuri grele. Toate sunt grele. Cel mai greu în fotbal e când vrei să câștigi. Asta trebuie să facem noi. Mergem înainte și vedem.

Am dat gol la limită, a fost ofsaid. Am avut șuturi. Noi ne-am creat ocazii, am dominat, am jucat acasă. Da, nu am marcat. E singurul minus. Trebuie să vorbim cu jucătorii și să vedem.



Pauză, fără pauză, trebuie să scoatem ce e mai bun din noi. Trebuie să ieșim în față, ne trebuie victorii, ne trebuie puncte. Sunt meciuri decisive. Trebuie să schimbăm ceva, s-o băgăm în poartă. Defensiv, am jucat foarte bine astăzi! Lipsa unui gol ne-a lipsit astăzi. Trebuia să câștigăm”, a spus Gică Hagi după meci.