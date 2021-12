Varianta Sorescu la FCSB, exclusă: „Când le-am făcut ofertă au răspuns ironic, spunând că poate nu au nevoie de bani'”

Fotbalistul considerat drept cel mai bun din lotul lui Dinamo are un parcurs slab. În ciuda așteptărilor foarte mari, Sorescu a scăzut mult în acest sezon, fiind dezamăgit de situația de la echipă, dar și de faptul că nu a reușit să se transfere.

Mihai Stoica, cel care a insistat, în vară, pentru transferul lui Sorescu la FCSB spune că acesta nu mai este o prioritate pentru vicecampioana României, deoarece echipa este acoperită pe posturile unde joacă Sorescu.

”Poziţia pe care joacă Sorescu este ultra acoperită la FCSB! Noi le-am făcut o ofertă scrisă, data trecută, de 500.000 de euro celor de la Dinamo pentru Sorescu. Nu am vorbit cu jucătorul, pentru că nu ştiam ce şi cum şi in plus era sub contract. Atunci Mureşan şi Zăvăleanu au refuzat categoric.

Am zis ironic că poate nu au nevoie de bani. Nu ştiu cum e cu insolvenţa. Că nu am lucrat niciodată la un asemenea club cu probleme. Dar ce pot spune e că nu mai facem oferte în momentul acesta pentru Sorescu

L-am achiziţonat pe Vali Gheorghe pentru că e asemănător ca stil de joc, vârstă etc. După mi s-a spus că Sorescu e fundaş dreapta. Ei bine acolo il avem pe Haruţ, Creţu, avem fundaşi dreapta. Poziţia pe care joacă Sorescu este ultra acoperită la FCSB!”, a declarat MM Stoica pentru Telekom Sport.

Și Gigi Becali a respins ipoteza venirii lui Sorescu la FCSB, în pauza de iarnă.

"Nu știu despre asta. La revedere, nu mă mai interesează. Ei trebuie să înțeleagă un lucru. La mine e momentul. Atât îți dau, vrei?", a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro X.