Varianta Contra la Dinamo nu e EXCLUSA! Investitorii spanioli il doresc la echipa: "Ramane valabila varianta Cosmin Contra!"

Noul investitor de la Dinamo il doreste pe Cosmin Contra la echipa.

Dorin Serdean, omul de legatura dintre spanioli si Ionut Negoita, a declarat ca fostul selectioner al Romaniei nu a ajuns inca la Dinamo, deoarace sa afla in Portugalia pentru meciurile din Champions League. De asemenea, el a spus ca Gigi Multescu va ramane in interiorul clubului, indiferent de functia pe care o va avea.

"Ramane valabila varianta Cosmin Contra. El, in momentul de fata, este la Lisabona. Nu pot sa spun eu daca aceasta e singura problema. Nu ma ocup eu de partea aceasta, dar fizic, Cosmin Contra este la Lisabona.

Gigi Multescu are contract pe un an, categoric ramane in cadrul clubului Dinamo. Aceasta a fost o dorinta comuna. Contează atat partea profesională, cat si latura emotionala, pentru ca acesti oameni (n.r. Multescu si Talnar) sunt glorii ale acestui club si proiectul se bazeaza in primul rand pe suporteri si se adresează fostelor glorii dinamoviste. Ei va trebui sa vina in fata, sa fie readusi", a declarat Dorin Serdean pentru ProSport Live.