Pot juca echipele din Liga 1 fara jucatori U21 in teren daca sunt cazuri de COVID-19 la academie? Presedintele AFAN a lamurit totul: "Risti sa pierzi meciul cu 3-0"

Emilian Hulubei, presedintele AFAN, a vorbit la Ora Exacta in Sport despre regulile pe care trebuie sa le respecte echipele din Romania in noul sezon.

El a declarat ca echipele din Liga 1 nu vor putea juca meciurile fara jucatori U21 in teren, chiar daca vor exista cazuri de COVID-19 la echipa de tineret. De asemenea, el a spus ca echipele risca sa piarda meciul cu 3-0 daca nu au juniori in teren, deoarece se incalca regulamentul ROAF.

"Exista posbilitatea sa amanati meciul. Exact cum s-a aprobat ieri in Comitetul Executiv si sa se joace la o data ulterioara, dar nu mai putin de 7 zile de cand s-au depistat cazurile de coronavirus in echipa. Voi atunci aveti o problema pentru ca nu indepliniti un criteriu care s-a stabilit prin ROAF, acela de a aduce doi junioi U 21 la startul partidei si atunci aveti posibilitatea a amana prima etapa de exemplu si sa o jucati la o data disponibila in calendarul competitional, dupa minim 7 zile de cand s-a depistat cazul.

Este exclus sa jucam fara juniori pentru ca incalci o norma din ROAF, atunci trebuie sa gasesti un junior valabil, banuiesc ca majoritatea echipelor au academii proprii si cred ca pot gasi un junior care sa fie testat si sa fie apt pentru joc, dar in cazul in care nu poti sa aliniezi o formatie la reprogramare, adica conform ROAF-ului, cu juniori in teren si cu minim 13 jucatori pe foaia de joc, atunci risti sa pierzi meciul cu 3-0, conform noului regulament", a declarat Emilian Hulubei pentru PRO X.