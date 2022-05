Valeriu Iftime intervine în ”duelul declarațiilor” dintre Dan Șucu și Neluțu Varga: ”Nici eu nu-l cunosc”

Șucu a lansat mai multe declarații ”acide” la conferința de presă de prezentare ca acționar al Rapidului, una dintre ele fiind îndreptată către Neluțu Varga.

„Pe patronul de acolo nu l-am întâlnit în afaceri, nu cunosc nimic despre dânsul ca om de afaceri. Sunt de mulți ani în afaceri, dacă ar fi fost proeminent...”, a spus Șucu, probabil ironic.

Valeriu Iftime: ”Nici eu nu-l cunosc pe domnul Varga”

Iftime a vorbit și el despre ”duelul declarațiilor” dintre cei doi. ”Nici eu nu îl știu pe domnul Varga”, spune omul cu banii de la Botoșani.

”Nu. Eu zic că nu a greșit deloc și cred că este un tip care încă nu a învățat regulile din fotbal: nu trebuie să spui nimic. Dacă spui ceva, te plesnesc toți. A spus o chestie interesantă. Nici eu nu îl știu pe domnul Varga. Sincer. Nu l-am văzut la nicio conferință, în lumea business-ului. Poate are, da (n.r. - afaceri în 17 țări), dar personal n-am auzit de ele. În schimb, îl știu pe Ștefan Gadola, cu care sunt amic, am lucrat, cu care am concurat, dar pe celălalt domn nu îl cunosc.

Domnul Șucu nu cred că spune rău, numai că o să îi trebuiască un an de zile ca să-l bălăcărească toți, să înțeleagă cam pe unde se află. Adică, cât spui și cât nu spui. (Dacă va fi ”redus la tăcere”) Depinde câtă răbdare și ținere de limbă are. Dacă vorbește mult, îl 'plesnesc ăștia'”, a declatat Valeriu Iftime, la Fotbal Club.

Cum a replicat Neluțu Varga: ”S-o întrebe pe soția dânsului”

“Dacă nu ştie cine este “domnul Varga” îi recomand să o întrebe pe soţia dânsului (n.r. râde). Am ales mereu Ethan Allen (n.r. Firma soţiei lui Dan Şucu), nu Mobexpert şi poate asta l-a deranjat.

Domnul Varga” are afaceri în 17 ţări, poate de aceea nu mă cunoaşte domnul Şucu. Probabil dânsul crede că mediul de afaceri este doar în Bulgaria şi România. Nu e frumos să mă subestimeze, eu nu fac aşa ceva”, a spus Neluțu Varga, pentru Prima Sport.