Octavian Chihaia, antrenorul de conjunctură al lui Rapid, a fost întrebat despre viitorul clubului și despre intențiile lui Dan Șucu în legătură cu eventuale investiții la echipă.

”Va investi mai mult domnul Șucu?” Octavian Chihaia a răspuns direct

”Va mai continua domnul Șucu, va investi mai mult? Mă gândesc că e nemulțumit de locul pe care se află Rapid în acest moment”, a fost întrebarea adresată de unul dintre reporterii prezenți în sala de conferințe.

Chihaia a mărturisit că nu a purtat astfel de discuții cu acționarul majoritar al lui Rapid și a repetat același răspuns în momentul în care a fost întrebat cum își va împărți Dan Șucu banii între Rapid și Genoa.

”Eu sunt convins că există o dezamăgire în rândul tuturor rapidiștilor, fie că e vorba despre domnul Șucu sau de oricare suporter din tribună. Nu știu să vă spun aceste lucruri, mai mult, mai puțin. Rapid este un simbol al fotbalului românesc și va continua. Eu sunt antrenor, treaba mea este pe bancă, să pregătesc echipa. (n.r. Reporter: Deci nu v-a spus, mai mult la Genoa, mai mult la Rapid?) Nu, nu, nu, nu avem astfel de discuții”, a răspuns Octavian Chihaia.

Octavian Chihaia: ”Am fost aici doar pentru acest joc!”

De altfel, antrenorul a anunțat că nu va rămâne pe banca primei echipe și, cel mai probabil, se va întoarce la echipele de juniori ale Rapidului: ”Eu am fost aici doar pentru acest joc, am încercat să ajut băieții, restul lucrurilor mai complexe cred că le puteți discuta cu altcineva. Nu (n.r. nu va rămâne la Rapid), nu s-a pus problema de așa ceva, eu am fost pentru acest joc”, a mai spus Chihaia.