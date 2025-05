Rapid, condusă de pe margine de antrenorul interimar Octavian Chihaia, a deschis scorul prin Borisav Burmaz (36 - penalty), după ce Iulian Cristea a comis henţ la un şut al lui Alexandru Dobre, arbitrul acordând lovitura de pedeapsă după consultarea arbitrajului video.

U Cluj a reuşit să întoarcă scorul până la pauză, prin golul marcat de Ricardo Masoero (40) şi autogolul lui Christopher Braun (45+2). Rapid a obţinut remiza graţie golului marcat de Claudiu Petrila (74), cu un şut cu efect la colţul lung.

Andrei Şucu, fiul principalului acţionar al clubului Rapid, Dan Şucu, a debutat în Superligă în minutul 90+5. Meciul dintre U Cluj şi Rapid a fost ultimul din cariera fundaşului clujean Bogdan Mitrea.

Reacția lui Octavian Chihaia după remiza cu U Cluj

Antrenorul interimar al Rapidului a tras concluziile la finalul partidei. "Am prestat un joc solid. Mi s-ar fi părut nedrept să pierdem jocul. Sunt bucuros de joc. Sperăm să continuăm așa.

Eu sunt aici printr-o conjunctură. Am avut două zile de pregătire. Am venit, am jucat.

Asta e o bilă neagră (n.r. că nu au fost suporterii Rapidului la meci). Ar fi fost frumos să aplaudăm echipa împreună. Ei sunt un plus la fiecare joc.

E un lot de valoare. Băieții meritau mai mult. Cu multă muncă se poate realiza maximum", a spus Octavian Chihaia, la Digi Sport.