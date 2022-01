UTA Arad a bifat un nou transfer! Un nigerian a venit sub comanda lui Laszlo Balint

Nigerianul Philip Otele (22 de ani) este al treilea fotbalist ajuns la ”bătrâna doamnă” în această iarnă, după Karolis Laukzemis și Easton Ongaro. Mutarea a fost anunțață la câteva ore distanță de transferul lui Roger la CFR Cluj.

Astfel, UTA a găsit un înlocuitor pentru Liviu Antal, care s-a despărțit de echipa din Arad. Noul fotbalist a fost crescut la Teesside University, din Anglia, evoluând mai apoi cu Wolvison FC și Kauno Zalgiris, cu care a jucat în Conference League.

"Sunt foarte bucuros că am semnat cu UTA Arad. Abia aştept să am un impact în această echipă şi să îmi ajut colegii, antrenorii şi pe toată lumea implicată. Cred că avem o echipă foarte bună, cu un staff bun în jurul nostru. Nu am vorbit cu jucătorii care au evoluat în Lituania şi sunt acum la UTA (Vorobjovas, Baravykas, Laukzemis), dar am jucat împotriva lui Vorobjovas.

Am rugat câţiva oameni să îi contacteze pentru a lua informaţii despre UTA şi despre cum sunt lucrurile aici, iar ei s-au întors cu păreri pozitive, iar acest lucru este important pentru mine. Cantonamentul este foarte bun, avem facilităţi excelente, ne antrenăm de două ori pe zi.

Abia aşteptăm primul joc oficial, sunt convins că toată lumea va fi pregătită. Fanilor le transmit să îşi păstreze încrederea în noi pentru că le vom aduce victorii şi vom accede în play-off", au fost primele cuvinte ale lui Philip Otele după semnarea contractului, conform site-ului oficial al clubului.

Cotat la 300.000 de euro, Otele poate evolua pe orice post al flancului ofensiv, preferând să joace în bamda stângă. La Zalgiris a prins 70 de meciuri, marcând de 13 ori și oferind o pasă de gol, într-un duel din Conference League.