FCSB, un singur amical în această iarnă! Explicația lui Toni Petrea + când e programat meciul

Spre deosebire de alte cluburi din Liga 1, care au ales să plece în Turcia sau în Spania pentru cantonamentul din această iarnă, FCSB se pregătește la baza de la Berceni, iar formația antrenată de Toni Petrea va disputa un singur joc amical.

FCSB, amical cu CS Mioveni, singurul din această iarnă

FCSB va înfrunta prim-divizonara CS Mioveni, sâmbătă, 15 ianuarie, de la ora 12:00, la Centrul Național de Fotbal Buftea, meciul amical urmând să se dispute fără spectatori.

Într-un interviu acordat pentru FCSB TV, antrenorul Toni Petrea a explicat de ce a ales să dispute un singur joc amical în acest cantonament și a vorbit despre lotul pe care îl are la dispoziție pentru a doua parte din acest sezon.

"Timpul e destul de scurt până la începerea sezonului. Nu pot să zic că avem timp suficient, dar n-avem ce face. Trebuie să ne adaptăm. După începerea competiției, vom continua procesul acesta pentru a ne perfecționa.

Într-adevăr, un singur joc amical. Am luat doar unul pentru că e perioada foarte scurtă. Chiar și așa, n-am avut timp să fac tot ce mi-am dorit în perioada de pregătire și am considerat că e suficient un meci amical. Contează și nivelul la care vor fi jucătorii din punct de vedere fizic. Am încercat ca până la reluarea campionatului să ne punem la punct din punct de vedere fizic.

Cred că avem un lot echilibrat, avem jucători care pot face oricând parte din primul 11, pot intra pe parcurs. Nu cred că sunt anumite posturi deficitare. Nu-mi doresc decât să avem jucătorii sănătoși, să nu se accidenteze, să se poată pregăti foarte bine și să joace foarte bine", a spus Toni Petrea.

FCSB, care se află la 10 puncte în spatele liderului CFR Cluj după primele 21 de etape din sezonul regulat, va înfrunta chiar campioana României în primul meci oficial din 2022. Partida se va disputa pe Arena Națională, duminică, 23 ianuarie, de la ora 20:00.