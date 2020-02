Liga Profesionista de Fotbal i-a amendat pe oficialii Universitatii Craiova.

Reprezentantii Comisiei de Disciplina au hotarat care este sanctiunea oltenilor dupa incidentele din meciul cu CFR Cluj din ultima etapa a sezonului regulat.



"In baza art. 82.1 si 3.a si c din RD, se sanctioneaza clubul U Craiova 1948 cu o penalitate sportiva de 10.000 de lei", au scris cei de la LPF in comunicatul postat pe site-ul oficial.