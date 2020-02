Calcaie, devieri, CRAIOVA-BRAZILIA! ASEDIU la poarta CFR-ului in prima repriza a meciului de la Craiova! Batman Arlauskis SCOATE TOT

Dupa ce Rondon a deschis scorul pe Oblemenco in minutul 10, Craiova a raspuns prin mai multe faze tari la poarta adversa.

Mai intai Nistor a trimis in transversala dupa o actiune superba la care au mai contribuit calcaiul lui Ivan si devierea perfecta a lui Mihaila (min 18). Dupa 4 minute, Craiova a mai trecut o data pe langa 1-1. De aceasta data, Koljic (intrat in locul lui Nitu in minutul 21) si Mihaila au lovit in zidul Arlauskis, dupa o minge ridicata perfect peste apararea campioanei de Nistor! CFR a supravietuit!



Arbitrul Barsan a avut si el momentul sau de actiune la faza imediat urmatoare. Centralul a mers la marginea terenului pentru a-i cere announcerului sa le transmita suporterilor ca partida va fi oprita daca se va continua cu aruncarea de obiecte in teren. Barsan a mai aparut la margine si dupa alte cateva minute, cand a transmis ca ia in calcul sa-i trimita pe jucatori la vestiare daca fanii nu se potolesc!

In prelungirile primei reprize, Ivan i-a mai ridicat o data pe olteni in picioare. A nimerit bara laterala dupa o centrare de pe partea dreapta!