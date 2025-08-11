Roș-albaștrii sunt cu moralul la pământ înaintea returului. În runda a cincea din Superligă, FCSB a pierdut cu Unirea Slobozia, scor 0-1.

Răzvan Raț: ”Cred că FCSB își va reveni!”

Răzvan Raț a analizat forma slabă a lui FCSB și a transmis că, în opinia sa, roș-albaștrii vor reuși să își recapete forma avută sezonul trecut, atunci când campioana României impresiona în Europa.

Totuși, Raț nu este sigur de faptul că FCSB va reuși să se califice în play-off-ul Europa League, având în vedere ceea ce s-a întâmplat cu Shkendija. În prima manșă cu Drita, FCSB a câștigat cu 3-2.

”Nu am văzut meciul (n.r. cu Unirea Slobozia), știu rezultatul, dar FCSB are un start foarte slab dacă stăm bine să ne gândim, cred că e echipa la care nimeni nu se așteaptă să piardă, mai ales cu o echipă cu care poate erau siguri că vor câștiga, dar eu cred că FCSB își va reveni. Cred că și sezonul trecut la fel s-a întâmplat, un sezon în care a avut câștig de cauză.

Având în vedere ce s-a întâmplat în cealaltă dublă, orice se poate întâmpla. Au fost conduși acasă, au întors rezultatul, dar orice se poate întâmpla. Revine această frază pe care o spun toți: ’Nu mai există echipe mici’. Sunt echipe care în teorie sunt outsideri, dar scot echipe mai bine cotate”, a spus Răzvan Raț în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

