Unic in Romania! Ii baga in cantonament doar daca sunt mai jos de locul 9. :)) Secretul succesului in Liga 1

Mihai Teja are o metoda originala de a negocia zilele de cantonament cu vestiarul. :)

Daca echipa e mai jos de locul 8, fotbalistii trebuie sa stea impreuna inainte de meciuri. Daca rezultatele o tin pe Gaz Metan departe de pericol, jucatorii stau cu familiile inclusiv in seara dinaintea partidelor.

"Nu ma declar multumit, trebuia sa avem cel putin 15 puncte in acest moment. Daca echipa se afla in primele 8 locuri din clasament, jucatorii nu intra in cantonament, vin direct la meci. In momentul in care ne aflam in zona locurilor 9-11, ne reunim cu o zi inainte de joc. Daca nu suntem nici acolo, facem cantonament de doua zile inaintea meciurilor de campionat", a spus presedintele lui Gaz Metan, Ioan Marginean, la Sport Total FM.