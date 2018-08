"M-am ferit cum am putut si am plecat repede de acolo!" Acuzatii IREALE ale lui Ivan: A fost aproape sa fie BATUT pe gazon dupa ce s-a injurat cu doua fane

Andrei Ivan a avut probleme la finalul meciului cu FCSB de pe National Arena.

Ivan spune ca a fost injurat de doua fane steliste si ca un fotograf l-a atacat!

"Am ramas fara cuvinte cand doua fete au inceput sa ma injure. Nu stiam cum sa reactionez, apoi a venit un barbat cu barba, parca era fotograf, sa ma ia la bataie. M-am ferit cum am putut si am plecat repede de acolo. A vrut sa-mi sparga nasul, crede-ma, frate!", a spus Ivan pentru Fanatik.

Ivan a fost unul dintre cei mai buni oameni ai lui Rapid Viena la Bucuresti.

"A fost un meci foarte greu. Conteaza ca in final ne-am calificat. Eram foarte suparati la pauza. Credeam ca nu vom mai reveni, mai ales ca gazonul nu era bun. Nu am nimic cu nimeni, suntem prieteni in afara terenului. Sper sa facem meciuri bune in grupe", a explicat Ivan.