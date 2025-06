FCSB a câștigat titlul la diferență de nouă puncte față de CFR Cluj, ocupanta poziției secunde, și se pregătește ușor, ușor, de noua stagiune. Roș-albaștrii țintesc UEFA Champions League de data asta; în stagiunea precedentă, trupa lui Elias Charalambous a ajuns până în optimile UEFA Europa League.



Unde pot ajunge fotbaliștii trecuți pe lista neagră de Gigi Becali la FCSB



Alexandru Băluță, Malcom Edjouma și Jordan Gele sunt cei trei jucători de la campioana en-titre ajunși pe lista neagră a lui Gigi Becali. Ei nu vor fi prezenți nici în cantonamentele lui FCSB dinainte de startul noului sezon, dar chiar și așa, patronul le va achita contractele în continuare.



Dacă Jordan Gele e chemat la UTA Arad de Adrian Mihalcea, fostul său antrenor de la Unirea Slobozia, Alexandru Băluță se poate întoarce în Cehia, unde a mai evoluat pentru Slavia Praga și Slovan Liberec.



Malcom Edjouma poate semna cu FC Botoșani în vară. Valeriu Iftime, patronul moldovenilor, îl vrea pe Edjouma, doar că fotbalistul nu are tragere să meargă la FC Botoșani, ci vrea un club mai mare.



”Sunt niște schimbări, sunt discuții, am vorbit cu Leo. Deocamdată nu am nicio informație care să fie atât de fierbinte. (n.r. - Îl vreți pe Edjouma?) Îl vreau, îl vreau. E greu cu el. El nu vrea să vină la mine, dar eu îl vreau. Am vorbit cu el, dar vedem”, a spus Iftime, în exclusivitate pentru Sport.ro.



Rămâne de văzut ce se va întâmpla, concret, cu cei trei jucători puși pe hold de Gigi Becali, Alexandru Băluță, Malcom Edjouma și Jordan Gele. Cert e că sunt șanse extrem de reduse ca aceștia să mai continue la FCSB.