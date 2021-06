Un suporter le-a platit cantonamentul! Cine a dat bani pentru ca Dinamo sa mearga in Turcia

Un fan din DDB, afaceristul Marian Iuhasz, e cel care a ajutat-o pe Dinamo sa plece in cantonamentul de vara.

Daca multe cluburi care o duc mai bine cu banii se pregatesc in tara, Dinamo a zburat in Turcia pentru a se antrena intr-un cantonament de lux. Conform Fanatik, omul care a facut posibil acest lucru e Marian Iuhasz. Acesta e membru DDB Elite si a mai ajutat financiar echipa dupa haosul creat de spanioli in Stefan cel Mare.

Compania condusa de Iuhasz, Delta Glass, produce ferestre, balustrade si alte elemente din sticla pentru constructii.

