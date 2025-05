La finalul meciului cu U Cluj, jucătorii lui Rapid au făcut niște declarații care pot fi interpretate cu ușurință ca niște nemulțumiri la adresa fostului antrenor, Marius Șumudică, cel care a părăsit echipa la scurt timp după eșecul cu CFR Cluj.

Claudiu Petrila: ”A fost un sezon complet ratat pentru noi!”

Claudiu Petrila a mărturisit că, din punctul său de vedere, sezonul este unul complet ratat pentru giuleșteni în condițiile în care Rapid a pierdut și Cupa României și nu a obținut nici calificarea în preliminariile cupelor europene.

”Ne bucurăm că am terminat bine acest an, luăm un punct, ne întoarcem acasă și plecăm în vacanță. Un gol frumos, dar este umbrit de acele ocazii, trebuia să mai dau cel puțin unul. A fost un sezon complet ratat pentru noi. Nu am luat nici Cupa, nu ne-am calificat nici în Europa, sperăm ca la anul să facem o figură mai frumoasă.

Am fost suspendați, altfel ar fi fost lângă noi și la bine și la rău. E nasol, ne-au învățat să fie lângă noi în toată țara, dar sunt sigur că ne-au urmărit din canapea”, a spus Claudiu Petrila după meci.

Și Borisav Burmaz a făcut niște declarații care pot părea a fi înțepături la adresa lui Șumi. Atacantul sârb a mărturisit că ajustările făcute în jocul Rapidului după plecarea lui Șumudică a schimbat complet fața echipei în perspectiva următorului sezon.

”Am schimbat puțin stilul de joc. Am pasat mai mult și cred că asta trebuie să facem pentru a spera la mai mult în următorul sezon. Au jucat diferit față de celelalte echipe din campionat, este un adveresar foarte dificil. După ce am pierdut în fața lor de două ori, am schimbat ceva și am reușit să facem un egal. Într-un fel am fost răsplătiți. Îmi place aici (n.r. dacă va rămâne la Rapid)”, a spus și Burmaz.