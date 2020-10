Dinamovistii nu dispera. "Jucatorii au calitate, echipa are potential mare. Ar fi o greseala uriasa demiterea lui Contra"

Dinamo are o victorie, doua egaluri si 4 infrangeri, in primele sapte etape din acest sezon.

Dinamo ocupa locul 14 in clasamentul Ligii 1, cu cinci puncte acumulate dupa sapte etape disputate, la doar cinci lungimi de locul al saselea, ultimul care califica in play-off. Cosmin Contra a inceput sa simta presiunea rezultatelor, dar Cristi Munteanu, fostul portar al lui Dinamo, indeamna la rabdare si crede ca demiterea sa ar fi actiune prematura si o mare greseala. Acesta spune ca cei 14 jucatori adusi in aceasta vara au valoare, echipa a demonstrat ca are potential, jocul a arata bine tinand cont de circumstante, proiectul actionarilor spanioli pare serios, iar multe rezultate au fost viciate de greseli de arbitraj. Munteanu crede ca rabdarea, sansa, arbitrajele corecte si plata obligatiilor financiare la timp o poate readuce pe Dinamo in topul Ligii 1.

"La ultimele meciuri, Dinamo a fost ca o echipa nationala sau o selectionata, cand se intalnesc jucatorii prima data la meci si nu se stiu, abia isi invata numele. Mi se pare ca au tot ce le trebuie ca sa califice in play-off, sa castige trofee, dar le lipsesc doar timpul si sansa. Timpul este principalul adversar al lor. Nu au fost rezultate, dar s-a vazut calitatea jucatorilor. Cand ai calitate, mai ai nevoie doar de omogenizarea, de relatii de joc si de sansa. Ca sa scoti potentialul maxim din echipa, iti trebuie 6-8 luni, cred eu.

Am vazut ca se cere demisia lui Contra, dar cred ca e o greseala uriasa sa il demita. Contra trebuie sa aiba aici un proiect pe 2-3 ani, jucatorii pe care i-a adus sunt valorosi, se vede cu ochiul liber ca sunt jucatori peste media Ligii 1. Pe Contra, daca vrea cineva sa il judece, trebuie sa o faca incepand din primavara. Nu trebuie sa uitam de unde a luat el echipa si unde vrea sa o duca. In plus, jucatorii straini care au venit, in special spaniolii, au venit si pentru ca e el antrenor la Dinamo. A jucat si a antrenat in Primera Division, a fost selectionerul Romaniei, vorbeste spaniola, stie bine fotbalul romanesc, e combinatia perfecta, e ce ii trebuie clubului. Pe cine mai gasesti ca el, in momentul asta? Sunt sigur ca el a fost o garantie ca proiectul e serios si spaniolii pot sa semneze linistiti cu Dinamo.

In sezonul asta, nu am nicio emotie ca Dinamo nu ajunge in play-off. Cu lotul actual, daca se face o pregatire buna de iarna si incep sa se cunoasca intre ei, in retur nu o sa mai piarda niciun meci. S-a vazut potentialul echipei si la meciul cu Craiova, echipa care e pe val in Liga 1, avea sase victorii din sase meciuri. Dinamo a jucat de la egal la egal, chiar a dominat in multe momente, cu jucatori transferati in ultimele 2-3 luni.

Daca conducerea are rabdare si exista liniste la echipa, adica se plateste tot ce trebuie platit la zi, o sa ajunga rapid in primele sase echipe. Tot citesc prin presa ca exista restante, ca se cauta fonduri in diverse locuri... Daca conducerea plateste totul la zi, atunci se da tonul la o activitate serioasa si exista liniste, jucatorii se pot concentra doar pe fotbal. Fiecare jucator valoros are pretul lui, el trebuie sa isi primeasca banii ca sa se dedice total echipei. Cu salariile platite si cu Contra pe banca, nu imi fac griji ca nu se prinde play-off-ul, indiferent pe ce loc sunt acum.

S-a vorbit mult si de arbitraje. E adevarat ca s-au facut greseli etapa de etapa. Greseli mari si, culmea, numai impotriva lor. In favoarea lui Dinamo nu gresesc decisiv arbitrii, daca tot sunt oameni si ei. Nu poate nimeni sa nege ca Dinamo a pierdut puncte multe pe greseli de arbitraj, eu cred ca sunt cel putin 8 puncte pierdute asa. Problema e mai veche, in ultimele sezoane, Dinamo a fost 'ciupita' des de arbitri. Nu stiu daca are cineva ceva cu Dinamo, poate e o coincidenta, poate ca e presiunea mai mare la meciurile lor. Dar parca e prea mult. Penalty usor acordat pentru Craiova, penalty inexistent dat FCSB, penalty usor acordat pentru UTA, penalty-uri nedate lui Dinamo pentru henturi si faulturi clare... Si ca jucator, cred ca te simti dezarmat. Muncesti o saptamana, alergi de mananci pamantul la meci si apoi vezi ca rezultatul nu mai depinde de tine. E o problema, iti poti pierd concentrarea, te enervezi...", a declarat Munteanu pentru www.sport.ro.