Tehnicianul acuză dur arbitrajul irlandezului Rob Hennessy, pe care îl consideră direct responsabil pentru înfrângere, reclamând o lovitură de la 11 metri neacordată și un gol anulat eronat.



Deși Spania, campioana en-titre, s-a impus pe tabelă și și-a asigurat calificarea în semifinale, Marin este convins că soarta partidei ar fi fost alta dacă arbitrii nu ar fi viciat rezultatul în momente cheie.



Ion Marin: "Când joci cu Spania și ți se anulează două ocazii, e dificil!"



Cel mai tensionat moment a avut loc la scorul de 1-1, când David Barbu a trimis mingea în poartă, dar reușita sa a fost anulată pentru un ofsaid controversat, într-un meci care nu a beneficiat de asistență video (VAR). Mai mult, selecționerul a reclamat și un fault în careu nesancționat cu penalty.



"Scorul pare sever, pentru că am făcut o mare gafă în primele minute. Am reușit să egalăm, dar ceea ce vă voi spune o să vă supere: am avut 11 metri clar și un gol valabil anulat! Să mă ierte Dumnezeu, dar când joci împotriva Spaniei și ți se anulează două posibilități de a înscrie, e destul de dificil", a spus Ion Marin după meci.



În ciuda frustrării, antrenorul și-a lăudat jucătorii pentru efort și pentru respectarea planului tactic.



"Am întâlnit o echipă foarte bună. Pe final au controlat jocul, dar am avut și noi șansele noastre. Echipa a jucat, nu am fost cu nimic mai prejos. Remarc întreaga echipă, efortul depus a fost extraordinar. Acum, vrem, nu vrem, rămâne să ne batem pentru locul doi în ultima rundă, cu Danemarca", a adăugat Marin.



Calificare cu Danemarca pe masă



Meciul de la Voluntari a început dezastruos pentru "tricolorii mici", care au încasat gol încă din minutul 3 de la Antonio Cordero. România a revenit în joc după pauză și a egalat prin Luca Szimionaș (min. 49), al cărui șut deviat l-a surprins pe portarul iberic.



După golul anulat al lui Barbu, Spania a preluat din nou conducerea prin Jon Martín (min. 67) și a închis tabela prin Alejandro Monserrate (min. 72).



În urma acestui rezultat și a victoriei categorice a Danemarcei în fața Muntenegrului, scor 5-0, România este obligată să învingă în ultima etapă pentru a spera la calificarea în semifinale. Meciul decisiv România U19 - Danemarca U19 se va disputa joi, de la ora 20:00, pe stadionul "Arcul de Triumf".