CFR 2008 | Ce s-a intamplat cu cei care ii aduceau, acum 10 ani, primul titlu din istorie lui CFR Cluj

In aceasta vara se implinesc 10 ani de la cucerirea primului titlu de catre CFR Cluj si din lotul echipei inca mai fac parte doi fotbalisti care au reusit acea performanta.

Pe 7 mai 2008, CFR Cluj o invingea pe concitadina Universitatea, 1-0, prin golul marcat de Cadu din penalti, in minutul 65. Era prima oara dupa 17 ani cand o formatie din provincie castiga titlul, ultima campioana din afara Bucurestiului fiind Universitatea Craiova, in 1991. Meciul de la Cluj fusese precedat de violente intre suporterii Universitatii si fortele de ordine, iar Teia Sponte, trimisul patronului rivalei la titlu, fusese arestat de fortele de ordine cu o valiza cu 1,7 milioane de euro cu care trebuia sa ii stimuleze pe jucatorii lui "U" Cluj ca sa joace mai cu aplomb. In urma Dosarului "Valiza", banii au fost confiscati de stat, Gigi Becali a primit doua pedepse de cate trei ani pentru dare de mita si una de un an pentru fals, iar Victor Piturca si Teia Sponte au primit pedepse cu suspendare pentru favorizarea infractorului.



Titlul s-a jucat pana in ultima etapa. Steaua, contracandidata clujenilor la castigarea titlului, a invins, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, pe Gloria Buzău, insa avea nevoie ca CFR Cluj sa nu obtina victoria pe Stadionul "Ion Moina", pentru a termina campionatul pe primul loc. In acel campionat a existat si episodul halucinant cu Romeo Bunica, atacantul celor de la Gloria Buzau, care in meciul tur egalase in minutele de prelungire, spre stupefactia stelistilor si a lui Gigi Becali, care sponsoriza din umbra clubul buzoian.Si tot in acea editie de campionat, Dinamo invingea pe FCSB, scor 2-1, prin golurile lui Bratu si Danciulescu, in penultima etapa a campionatului, meciul stabilind in fapt campioana.



In acel sezon CFR Cluj a facut eventul, dupa ce a cucerit si Cupa Romaniei, invingand Unirea Urziceni in finala competitiei cu scorul de 2-1, intr-o partida jucata la Piatra Neamt. Clujenii s-au calificat direct in grupele Ligii Campionilor, unde au facut parte din Grupa A, alaturi de Chelsea, AS Roma si Bordeaux, si au reusit doua rezultate senzationale, victoria cu 2-1 de pe Olimpico si remiza alba cu Chelsea, din Gruia. Ce fac astazi, la 10 ani distanta, protogonistii cuceririi primului titlu de campioana din istoria clubului CFR Cluj?



ANTRENORI

IOAN ANDONE (antrenor principal) - Are 58 de ani si se ocupa de afaceri imobiliare, ultimul proiect implica constructia de blocuri in Otopeni, pe 10.000 de metri patrati. La finalul acelui sezon, el a fost demis si nu a mai apucat sa stea pe banca si la meciurile din Liga Campionilor. S-a mai intors pentru un scurt mandat in 2012, cand a castigat un nou titlu.

ROMULUS GABOR (antrenor secund) - Are 56 de ani si, din 2017, este director tehnic la Cetate Deva, in Liga a 3-a, fiind in acelasi timp si observator de joc din partea LPF pentru meciurile din Liga 1.

ION MANU (antrenor portari) - Are 58 de ani si este antrenor cu portarii la Dunarea Calarasi, cu care tocmai a promovat in Liga 1.



PORTARI

LARS HIRSCHFELD (Canada / 2008-2009) - Are 39 de ani si este legitimat la KFUM Oslo, in liga secunda din Norvegia.

NUNO CLARO (Portugalia / 2007-2013) - Are 41 de ani si, in 2016, s-a lasat de fotbal, dupa alte doua aventuri in Romania, la ACS Poli Timisoara si Inter Olt Slatina. Avea de recuperat 85.000 de euro in urma declararii insolventei clubului.

EDUARD STANCIOIU (Romania / 2006-2014) - Are 37 de ani si este legitimat la FCSB, rivala la titlu a clujenilor, dupa ce a mai trecut si pe la ASA Tg. Mures.

PETRU TURCAS (Romania / 2006-2014) - Are 41 de ani si, in 2013, s-a lasat de fotbal de la Millenium Giarmata. El este antrenor cu portarii, ultima data activand la ACS Poli Timisoara in staff-ul lui Ionut Popa.



FUNDASI

RICARDO CADU (Portugalia / 2006-2014) - Are 36 de ani si joaca la Merelinense, in Liga a 3-a portugheza. Face cursuri in Portugalia pentru a deveni manager sportiv.

ANDRE GALIASSI (Brazilia / 2007-2009) - Are 37 de ani si, in 2011, s-a lasat de fotbal, dupa doar 2 meciuri jucate pentru Concordia Chiajna. Are o firma de constructii si decoratiuni interioare in Brazilia si viseaza sa devina pastor evanghelic.

CRISTIAN PANIN (Romania / 2004-2013) - Are 39 de ani si, in 2013, s-a lasat de fotbal de la CFR Cluj. In acest moment ocupa functia de team manager la CFR Cluj.

OUSMANE VIERA (Coasta de Fildes / 2008-2010) - Are 31 de ani si, din ianuarie 2018, joaca la Sepsi Sfantu Gheorghe.

TONY DA SILVA (Portugalia / 2007-2010) - Are 37 de ani si, in 2015, a agatat ghetele in cui, pe cand era la Penafiel, in liga secunda portugheza. Dupa retragere a absolvit o scoala de manageri sportivi si a cochetat cu impresariatul, consiliind transferurile lui Varela, Felgueiras, Teixeira si Nuno Rocha in Romania. Din 2017, o antreneaza pe GD Vilar de Perdizes, echipa din Liga a 4-a portugheza.

GABRIEL MURESAN (Romania / 2007-2013) - Are 36 de ani si, in 2017, s-a retras din fotbal de la ASA Tg. Mures. E un pescar si un vanator impatimit si a investit in domeniul imobiliar.

MIKAEL DORSIN (Suedia / 2008) - Are 36 de ani si a jucat, pana in 2016, la Rosenborg, retragandu-se din activitate ca o legenda a clubului norvegian.

NIKLAS SANDBERG (Suedia / 2007-2008) - Are 39 de ani si s-a retras, in 2013, de la IK Brage, Liga a 2-a din Suedia. Are studii in domeniul economic si detine o agentie imobiliara.

DORIN TOMA (Romania / 2002-2009) - Are 41 de ani si, in 2013, s-a lasat de fotbal de la FCSU Baia Mare. Dupa ce a devenit antrenor, le-a pregatit pe FCM Baia Mare si Viitorul Ulmeni, iar din 2017 sta pe banca lui CS Minaur Baia Mare, primul loc in Liga a 4-a Maramures.

FREDY TAVARES (Portugalia / 2007-2009) - Are 38 de ani si, in 2011, s-a lasat de fotbal de la Anadia FC, Liga a 3-a din Portugalia.



MIJLOCASI

JUAN EMMANUEL CULIO (Argentina / 2007-2011, 2017-prezent) - Are 34 de ani si este legitimat la CFR Cluj, la care a revenit in 2017. Dupa aventura clujeana din perioada 2007-2011, el a mai evoluat la Galatasaray, Orduspor, Mersin, Deportivo La Coruna, Al Wasl, Las Palmas, Zaragoza si Mallorca.

RICARDO DANI (Portugalia / 2007-2010) - Are 36 de ani si, din 2016, evolueaza la FC Vizela, in Liga a 3-a portugheza.

SEBASTIAN DUBABIER (Argentina / 2008-2010) - Are 32 de ani si, din 2017, joaca la Estudiantes, in prima liga argentiniana.

ANDRE LEAO (Portugalia / 2007-2010) - Are 32 de ani si, din 2017, joaca la Paços de Ferreira, in prima liga portugheza.

EMMANUEL KONE (Coasta de Fildes / 2007-2011) - Are 31 de ani si, din 2015, joaca la Apollon Smyrni, in prima liga din Grecia.

MANUEL JOSE VIEIRA (Portugalia / 2006-2009) - Are 37 de ani si, din 2017, joaca la Gondomar SC, in Liga a 3-a portugheza.

ALIN MINTEUAN (Romania / 1993-1997 si 2005-2008) - Are 41 de ani. S-a lasat de fotbal in 2008, la finalul sezonului cand CFR Cluj a castigat primul titlu de campioana. Este antrenor cu licenta PRO, fiind interimar sau secund al clujenilor pe parcursul mai multor sezoane. A mai facut parte din staff-ul tehnic la Unirea Dej, ASA Tg. Mures si Gyor. Fiul sau este legitimat la juniorii lui CFR Cluj.

CIPRIAN DEAC (Romania / 2006-2010, 2012-2015, 2017-prezent) - Are 32 de ani si joaca la CFR Cluj. De-a lungul carierei, a jucat in trei perioade diferite pentru CFR Cluj, dar si pentru Unirea Dej (2004-2006), Otelul (2008), Schalke (2010-11), Rapid (2011-12), Aktobe (2015-16) si Tobol (2016-17).

EUGEN TRICA (Romania / 2007-2009) - Are 41 de ani si, in 2011, s-a lasat de fotbal de la Concordia Chiajna. In acest moment, este secundul lui Flavius Stoican la CSM Poli Iasi. De-a lungul carierei de antrenor s-a mai aflat pe banca lui Juventus, CFR Cluj, UTA, Metalul Resita si Al Ittihad.

SIXTO PERALTA (Argentina / 2008-2012) - Are 39 de ani si, in 2015, s-a lasat de fotbal, ultima sa echipa fiind CD Universidad de Concepción, club din prima liga chiliana de fotbal. Pe 3 mai 2015, a debutat ca shooting guard pentru echipa de baschet Comisión de Actividades Infantiles (CAI), care activeaza in liga zonala Comodoro Rivadavia. La acelasi club este antrenor la grupele de juniori ale sectiei de fotbal.



ATACANTI

DIDI (Brazilia / 2007-2010) - Are 35 de ani si, in 2013, s-a retras din fotbal de la Otelul Galati. In acest moment este vicepresedinte la Valeriodoce Esporte Clube, care activeaza in ligile inferioare ale statului brazilian Minas Gerais.

CRISTIAN FABBIANI (Argentina / 2007-2010) - Are 34 de ani si, din 2016, joaca la Deportivo Merlo, in Liga a 4-a din Argentina.

GUSTAVO OBERMAN (Argentina / 2007) - Are 33 de ani si, din 2017, joaca la Argentino de Quilmes, in Liga a 4-a din Argentina.

DIEGO RUIZ (Argentina / 2008-2010) - Are 37 de ani si, din 2015, joaca la Deportes Iberia, in liga secunda din Chile.

IBEZITO OGBONNA (Nigeria / 2007-2008) - Are 35 de ani si, din 2017, joaca la Agudat Sport Ashdod, in Liga a 4-a din Israel.

ANTONIO SEMEDO (Portugalia / 2006-2008) - Are 37 de ani si, in 2012, s-a lasat de fotbal de la Khazar Lankaran, echipa din prima liga din Azerbaidjan. S-a stabilit la Londra, unde studiaza fiicele sale.

ADRIAN ANCA (Romania / 2003-2008) - Are 42 de ani si, in 2010, s-a lasat de fotbal de la Luceafarul Oradea. A fost antrenor la Luceafarul Oradea (2010), Silvana Simleul Silvaniei (2010) si Bihorul Beius (2011). Are studii de inginer agronom si s-a dedicat afacerilor, detinand cateva sute de hectare de pamant agricol si o crama langa Oradea.

NICOLAS CANALES (Chile / 2007-2010) - Are 32 de ani si joaca la Rangers de Talca, in Liga a 2-a din Chile.

LACINA TRAORE (Costa de Fildes / 2008-2011) - Are 27 de ani si, din 2017, este imprumutat de AS Monaco la Amiens, in prima liga franceaza. Dupa plecarea de la CFR Cluj, a mai evoluat pentru Kuban Krasnodar, Anji, AS Monaco, Everton, TSKA Moscova si Sporting Gijon.

LAMINE CAMARA (Coastra de Fildes /2008-2009) - Are 29 de ani si, in 2010, s-a lasat de fotbal dupa ce a mai evoluat la Stella Abidjan si Unirea Alba Iulia.