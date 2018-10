ULTIMA ORA | Liderul Spaniei, cu ochii pe Ianis Hagi si pe un jucator de la FCSB: "Au trimis scouter la ultimul meci". Anunt urias pentru doi romani de la U21

Ianis Hagi si Denis Man, titulari in nationala U21 a Romaniei, au starnit interesul liderului la zi al Spaniei!

Ianis Hagi si Denis Man, de la Viitorul, respectiv FCSB, au ajuns in atentia liderului la zi al La Liga, FC Sevilla! Multipla castigatoare a UEFA Europa League si-a trimis scouterii pentru a-i urmari pe cei doi, anunta publicatia andaluza Estadio Deportivo!



Potrivit sursei citate, Ianis Hagi si Denis Man au ajuns in atentia clubului andaluz in urma prestatiilor de la U21.



Spaniolii amintesc de periplul lui Ianis Hagi la Fiorentina, precum si de faptul ca de Man se mai intereseaza Roma.