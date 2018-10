Vidal poate pleca de la Barcelona dupa doar 6 luni! Chilianul a confirmat in direct la TV: "Da, mi-ar placea sa vin!"

Arturo Vidal (31 de ani) a fost achizitionat de Barcelona in aceasta vara. El a jucat, insa, foarte putin pana acum.

Barcelona l-a transferat pe Arturo Vidal pentru a-si intari mijlocul, dar chilianul nu prea joaca sub comanda lui Valverde. El a bifat doar doua meciuri din sase aparitii din postura de titular in La Liga si a mai jucat alte 8 minute in cele doua meciuri din grupele UEFA Champions League.

Vidal, de trei ori campion in Bundesliga cu Bayern si de patru ori castigator al Serie A cu Juventus, a recunoscut intr-un interviu ca este tentat sa paraseasca Europa.

Vidal a spus sincer ca isi doreste sa joace in Mexic, una dintre destinatiile pe care le considera potrivite fiind Club America.

"Da, imi place mult fotbalul mexican si cred ca daca va exista o oferta ma voi gandi serios la ea. Mi-ar placea sa vin si sa joc in Mexic", a spus el.

Poreclit Bam-Bam, Vidal a mai spus: "Club America este o echipa foarte buna, una dintre cele mai importante de peste ocean. Mi-ar placea sa imbrac tricoul acestei formatii si tin intotdeauna posibilitatile deschise".