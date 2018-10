Prima oferta primita de Tamas dupa ce i-a dat un picior in cap sarbului Gacinovic: "Are un fizic excelent"

Gabi Tamas a fost eliminat in meciul cu Serbia, la ceea ce poate fi ultima sa convocare la echipa nationala. El a fost la un pas sa faca KO un adversar.

Gabi Tamas a fost eliminat in meciul cu Serbia, de pe National Arena, dupa ce a fost la un pas sa faca KO un jucator sarb. El a facut penalty si a luat cartonasul rosu dupa ce l-a sters pe cap pe Gacinovic cu talpa pe frunte.

Benny Adegbuyi, unul dintre cei mai buni luptatori de kickboxing ai momentului, il cheama pe Tamas in ring. El spune ca l-ar putea invata pe fundas cateva trucuri si ca acesta are un fizic care il recomanda pentru sporturile de contact.

"Tamas are sanse in kickboxing, fizic are sanse! Il astept la sala, cu siguranta! Gabi, te astept sa te invat cateva trucuri. Ar fi intersant. E jucatorul roman cu cea mai impunatoare statura", a spus Benny.