PSG a vandut astazi cel mai scump jucator din istoria clubului! Fotbalistul sacrificat pentru a rezolva problemele cu Fair Play-ul Financiar

Paris Saint Germain a bifat cea mai scumpa vanzare din istoria clubului.

PSG l-a vandut astazi pe internationalul portughez Goncalo Guedes cu 40.000.000 euro! Acesta a fost achizitionat de Valencia!

Guedes a devenit astfel cel mai scump fotbalist vandut vreodata de PSG, depasindu-i pe David Luiz, plecat in 2016 la Chelsea, pentru 35 milioane euro, Ronaldinho, plecat in 2003 la Barcelona, pentru 30 milioane euro, si Lucas Moura, plecat anul trecut la Tottenham, pentru 28 milioane euro.

Guedes a jucat si in sezonul trecut tot la Valencia, dar sub forma de imprumut, marcand 7 goluri si oferind 11 pase decisive in 38 de aparitii.