ULTIMA ORA | Decizia la care nu se astepta nimeni! Ionut Negoita si-a incalcat promisiunea si a facut un gest care a surprins pe toata lumea! Ce s-a intamplat la club

Ionut Negoita s-a implicat din nou la Dinamo.

Jucatorii de la Dinamo si-au primit ieri salariile restante pentru luna ianuarie. Chiar daca Ionut Negoita a afirmat in repetate randuri ca nu va mai da bani din propriul buzunar pentru plata salariile, se pare ca patronul "cainilor" a decis sa se implice din nou la club.

Cei din programul DDB au pus inca 50.000 de euro in conturile clubului, bani care s-au dus dierct catre jucatori. Chiar si asa, din cauza faptului ca fondul net de la Dinamo depaseste 135.000 de euro, Ionut Negoita a fost nevoit sa deblocheze o suma importanta pentru achitarea restantelor, ba chiar a platit si chiriile fotbalistilor, potrivit Gazetei Sporturilor.

In urma cu o luna, Negoita a spus ca nu se va mai implica la club si cauta un investitor pentru a vinde clubul

"Nu, nu mai pun nimic de la mine, lucrurile trebuie luate in serios. Daca exista persoane interesate, le astept in aceste saptamani. Ce salarii restante sa platesc acum? Daca nu vine nimeni la modul serios, s-a dus totul", declara in urma cu o luna Negoita.