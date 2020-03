Horica Fesnic si hora bucuriei la olteni! Mihai Mironica, dupa ce Craiova a batut-o pe Medias dupa un gol care ar fi trebuit anulat

Craiova a batut-o pe Medias cu 2-1.

Craiova o bate pe Gaz Metan a treia oara in acest sezon si urca pe primul loc in Liga 1. Branciul decisiv spre fruntea ierarhiei i-a fost dat de arbitrul Fesnic care, la golul victoriei Craiovei, nu vede un fault pe care-l vezi si-n bezna chiar daca nu ai un sfesnic la tine. Si trebuie sa ai un Orbulet drept asistent sa nu-ti semnalizeze un asemenea fault de judet ca sa validezi un asa gol. Nu mai discut si de tacklingul pe care-l face Dielna in propriul careu, sunt voci care spun ca si acolo trebuia dictat un penalty pentru Gaz Metan. Eu sunt vehement doar in cazul faultului de la golul doi al Craiovei.

Cand te gandesti ca in aceasta etapa scorul este viciat la Craiova, la Sfantu Gheorghe un Marian Barbu arbitreaza catastrofal, la Botosani marele Hategan le anuleaza foarte dubios un gol gazdelor si totusi exista minti luminate precum Ion Craciunescu, Viorel Moldovan, Bogdan Vintila si altii care nu agreeaza introducerea VAR in Romania... In acest timp, circula informatii despre sprijinul pe care il are Craiova in lumea umbrelor, despre faptul ca FRF ar agreea-o drept campioana si, din pacate, nu exista VAR care sa contracareze astfel de teorii, care sa asigure o lupta cat mai onesta pentru titlu.

Mihaila a fost din nou peste toti si deja este firesc sa ne intrebam daca nu ar trebui sa fie convocat chiar printre seniorii Romaniei pentru expeditia din Islanda si, speram, si din vecini, pe la unguri sau bulgari. Ar fi ceva ca Radoi sa-l ia in prima nationala pe Mihaila dupa ce a ignorat perla Craiovei in debutul actualei campanii de calificare la tineret, preferand acolo un Dragus despre care nimeni nu stie daca mai practica fotbalul acum.

Cu Mihaila, Bancu, Cicildau si Nistor, Craiova trebuie sa fie echipa cel mai bine reprezentata in nationala Romaniei cum nu li s-a mai intamplat oltenilor de pe vremea Craiovei Maxima. Selectionerul e oltean, ar fi perfect si simplu sa aduca perfectul simplu in cantonamentul nationalei.

Cand vezi cum oltenii exulta ca sunt pe primul loc, nu poti sa nu te si amuzi de “cum e la Craiova”. Antrenorul pe care l-au vazut drept unul mesianic, Piturca, i-a lasat in mijlocul drumului ca el nu are cu cine sa cucereasca titlul. Antrenorul pe care l-au hulit oltenii, Papura, o duce pe Craiova pe primul loc, sigur, neuitand ca CFR mai are de jucat in aceasta runda. Pigliacelli e tradator, i s-a cerut expulzarea de parca aducea coronavirusul, dar si cu el pe teren Craiova e mai bine plasata ca niciodata in lupta pentru titlu de cand s-a inventat aceasta noua Universitatea.

Dincolo, tanarul Iordanescu s-a baricadat cu tot ce avea defensiv in lot de parca era tatal sau la Mondial si avea in fata ditamai Argentina si Columbia. Edi nu are, desigur, un Hagi care sa balanseze aceasta abordare ultra-defensiva, dar il are pe acest Bus care sper sa-i fi atras atentia lui Radoi, aflat in tribuna.

Pe un stadion pustiu, Dusan Uhrin spunea ca echipa lui are cei mai tari suporteri din Romania. Pane Uhrin, te vad om serios, vezi ce public a impins si azi Craiova de la spate, cu cenusia Gaz Metan si nu cu ditamai rivala FCSB-ul cel stelist. Un astfel de public il impinge de la spate chiar si pe Fesnic si astfel ii scapa arbitrului buseala lui Bus.