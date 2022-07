Dorit la FCSB de Gigi Becali și Mihai Stoica, Dorin Rotariu s-a înțeles lun i pentru încă un an cu gruparea greacă Atromitos, la care fusese împrumutat în iarnă de formația de care aparține, Ludogorets (Bulgaria).

Timișoreanului îi expirase împrumutul la echipa din Atena pe 30 iunie și a devenit interesant pentru mai multe formații din Liga 1, printre care și FCSB, formație care l-a mai vrut pe vremea în care activa la Dinamo (2012-2017).

După anunțul celor de la Atromitos că extrema în vârstă de 26 de ani va rămâne încă un sezon în Grecia, oficialii de la FCSB au pretins că Dorin Rotariu nu le-ar mai fi dat niciun semn, deși a fost căutat.

Iosif Rotariu: "Mihai Stoica nu i-a dat niciun mesaj lui Dorin!"

Iosif Rotariu, unchiul lui Dorin Rotariu, a precizat pentru Sport.ro că Mihai Stoica nu l-a căutat pe nepotul său.

"Mihai Stoica nu i-a dat niciun mesaj lui Dorin. Dacă i-ar fi trimis vreun mesaj, nepotul meu i-ar fi răspuns lui Mihai Stoica pentru că e un băiat educat. Și nici nu și-a schimbat vreodată telefonul, are același număr de mulți ani", a declarat Iosif Rotariu, pentru a declarat Iosif Rotariu, pentru Sport.ro.

"A ales să rămână la Atromitos pentru că e foarte respectat acolo, antrenorul îl place, conducătorii clubului îl apreciază, e apreciat și de spectatori. A jucat nouă meciuri titular sezonul trecut, a vrut să rămână la Atromitos, Dorin vrea să mai joace mulți ani în străinătate", a mai spus fostul mijlocaș de la Steaua și de la Galatasaray.

Mihai Stoica: "Cu Rotariu mi s-a întâmplat o chestie care rar mi s-a dat să pățesc"

Reacția lui Iosif Rotariu vine după ce managerul general de la FCSB a dezvăluit că fotbalistul lansat de Poli Timișoara nu i-ar mai fi dat niciun semn.





„Cu Rotariu mi s-a întâmplat o chestie care rar mi s-a dat să pățesc. Efectiv, am scris 'o să te sun' și n-a răspuns, două bife la WhatsApp, n-a răspuns, dar a intrat mesajul.





Un prieten, coleg, l-a căutat și tot așa nu a răspuns, deci, e un capitol încheiat. Nu mai are sens să discutăm”, au fost cuvintele lui MM, la Orange Sport. FCSB, vicecampioana României, nu a achiziționat în această vară niciun jucător cu profil ofensiv.

FCSB joacă sâmbătă de la 20:00, la Galați, un meci amical cu Oțelul, LIVE pe Pro Arena și VOYO.

FCSB i-a achiziționat în această vară pe fundașii centrali Rachid Bouhenna și Joyskim Dawa

Dorin Rotariu a explicat de ce a ales să rămână la Atromitos

”Sunt foarte fericit că totul a mers bine și că am rămas la Atromitos. A fost prioritatea mea să rămân aici și sunt bucuros că totul a avut un final fericit. Aici mă simt foarte dorit, mă simt important iar ceea ce am întâlnit mă face să mă simt foarte bine, facilitățile, staff-ul tehnic, oamenii din echipă, colegii mei... Totul este perfect.





Au fost oferte de la alte echipe, dar am vrut să rămân aici, am vrut să rămân un sezon întreg la Atromitos. Vrem să facem lucruri mai bune decât în sezonul trecut și acesta este un alt motiv pentru care am vrut să rămân”, a spus Rotariu, printre altele, pentru site-ul oficial al lui Atromitos.

Dinamo l-a vândut la Brugge pentru 2,2 milioane euro

Rotariu este evaluat de site-urile de specialitate la 500.000 de euro și mai are contract cu Ludogoreț până în 2024.