ULTIMA ORA | A picat transferul anuntat in miez de noapte de Becali! Reactia clubului: "Trebuie sa vina o oferta mare, 3-4 milioane de euro!"

Infrangerea cu Astra l-a convins pe Gigi Becali ca are nevoie si de doi fundasi centrali. Balasa a comis o noua greseala si pare ca si-a semnat sentinta la FCSB, dar nici Planic nu are o evolutie sigura. In aceste conditii, Becali a anuntat ca isi doreste sa aduca un nou stopper.

Gigi Becali a anuntat tarziu in noapte, dupa meciul cu Astra, ca isi doreste sa-l aduca pe Andrei Miron de la Botosani. Valeriu Iftime nu isi poate ceda jucatorul. Nu are variante in acest moment pentru a-l inlocui. Botosani poate renunta la Miron doar in cazul unei oferte extraordinare.

"Am avut intotdeauna discutii prealabile cu alte echipe inainte de un transfer, iar pentru Miron nu am vorbit cu nimeni. Trebuie sa vina o oferta mare, 3-4 milioane de euro, pentru a pleca, altfel e greu pentru ca nu am inlocuitor", a declarat Valeriu Iftime pentru ProX.