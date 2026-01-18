Atacantul trecut pe la FCU Craiova și U Cluj nu s-a adaptat la Dinamo Kiev, mai ales după ce a devenit persona non-grata după ce a distribuit pe rețelele sociale mai multe materiale pro-ruse.

Ucrainenii au anunțat de ce depinde transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo

Blănuță și-a dat acordul să revină în Superliga României, însă mutarea este departe de a se fi realizat. Concret, regulamentul FIFA interzice unui jucător să evolueze pentru mai mult de două cluburi într-un sezon, iar Vladislav Blănuță este exact în această situație.

Atacantul a evoluat pentru FCU Craiova la începutul sezonului, iar apoi pentru Dinamo Kiev, după ce ucrainenii l-au achiziționat pentru două milioane de euro.

Dinamo speră însă că dezafilierea clubului patronat de Adrian Mititelu îi va ajuta în acest sens și că va primi o derogare de la forul mondial.

”Președintele lui Dinamo București, Andrei Nicolescu, a confirmat că legătura cu reprezentanții clubului ucrainean se menține, iar dialogul cu jucătorul avansează fără dificultăți. La București se speră la găsirea unei soluții care să respecte regulamentul și să fie acceptată de toate părțile.

Principalul obstacol rămâne regula FIFA care interzice unui jucător să reprezinte trei cluburi diferite într-un singur sezon. Totuși, Dinamo se bazează pe dezafilierea celor de la FCU Craiova, club pentru care fotbalistul a evoluat înainte de transferul în Ucraina.

Dacă acest argument va fi acceptat, jucătorul român ar putea primi posibilitatea de a se transfera la clubul bucureștean sub formă de împrumut.

Astfel, povestea transferului lui Blănuță este departe de a fi încheiată, iar deznodământul ei depinde nu doar de înțelegerile dintre cluburi, ci și de interpretarea regulamentului”, au scris ucrainenii de la Konkurent.ua.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Vladislav Blănuță, conform Transfermarkt.

Ce a spus Andrei Nicolescu despre Vladislav Blănuță

„Ne mai dorim încă un fundaș central, alături de Matteo, încă un mijlocaș central și un atacant. Din discuțiile cu reprezentanții clubului Dinamo Kiev suntem pozitivi, iar cu jucătorul suntem pe o traiectorie bună”, a menționat Andrei Nicolescu pentru radiodinamo1948.ro.

