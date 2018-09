200 000 de euro! NU POT sa-l dea afara pentru ca i-ar plati o AVERE! Niciun antrenor din Liga 1 nu castiga atat intr-un an. Ce se intampla acum la echipa

Ionut Badea nu mai e pe placul sefilor de la Chiajna dupa inceputul de sezon sub asteptari.



Badea e aproape si departe de demitere in acelasi timp. Cum e posibil? Desi vor sa-l demita, conducatorii clubului ezita din cauza unei clauze in valoare de 200 000 de euro! Desi sunt de acord sa-i plateasca o suma, aceasta nici macar nu se apropie de cea din contractul lui Badea, anunta Fanatik.

Chiajna ar vrea sa-i achite fostului secund al nationalei 20 000 de euro. Antrenorul se tine bine si crede ca poate redresa situatia. Chiar daca anunta planuri de play-off inaintea startului de sezon, Chiajna e tot in zona retrogradarii. Are 7 puncte in primele 7 jocuri ale campionatului. Pentru moment, Badea ramane pe pozitie. O noua runda de negocieri in privinta rezilierii de contract ar putea avea loc dupa jocul cu Sepsi de pe teren propriu.