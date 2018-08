Craiova 0-1 Chiajna | "Ce ne mai ascundem? E un dezastru, o DRAMA!" Reactia lui Mangia dupa infrangerea-soc in fata Chiajnei

Devis Mangia a atacat pentru prima oara arbitrajul si a vorbit in termeni duri despre situatia gazonului de la Craiova.



Pe italian l-au nemultumit arbitrul Coza si starea suprafetei de joc.

"Am jucat in 10 timp de 70 de minute, nu pot sa le spun nimic jucatorilor. Le multumesc pentru ce au facut in teren. Nu vreau sa vorbesc de arbitri, stiti ca nu vorbesc. Eliminarea... s-a dat, aia e. Nu mi-a placut cum a administrat partida arbitrul. Daca adverasarii trag de timp, trag de timp. Dar nu poti sa dai doar 3 minute de prelungiri! Nu mi-a placut, nu mi-a placut. Cand pierdem, trebuie sa stim sa pierdem. E inutil sa mai vorbim de gazon. E un dezastru, e o drama, nu mai putem sa ne facem ca nu se intampla nimic. Unii jucatori par ca nu pot controla mingea asa cum trebuie, dar nu e din cauza lor, ci a terenului. Trebuie sa ne recuperam si fizic, si psihic. Nu e usor sa pierzi asa meciurile", a spus Mangia la Digisport.