Trupa lui Marko Nikolic a încheiat faza grupelor cu cea mai bună ofensivă din competiție, depășind formații mult mai bine cotate.



Revenirea de senzație din meciul de joi seară, 18 decembrie, când grecii au întors scorul de la 0-2 la 3-2 în fața oltenilor, a cântărit decisiv nu doar în clasament, ci și în clasamentul reușitelor. Golurile semnate de Kutesa (minutul 90+8) și Jovic (minutul 90+15) au asigurat biletul direct către optimile de finală, AEK terminând League Phase pe un onorant loc trei.



Grecii evită astfel „focul” barajului și vor aștepta liniștiți tragerea la sorți din 27 februarie 2026.



Peste Rayo Vallecano și Crystal Palace



Dincolo de euforia calificării obținute în ultimele secunde, AEK Atena se poate lăuda cu titlul de „regină a ofensivei” în această toamnă europeană.



Cele două goluri marcate în prelungiri contra Craiovei au ridicat totalul grecilor la 14 reușite în faza grupei unice. Este cea mai mare bornă atinsă de vreuna dintre cele 36 de participante, AEK privind de sus cluburi cu pretenții din „Big 5”.



Imediat sub trupa lui Nikolic s-a clasat Rayo Vallecano, cu 13 goluri, urmată de polonezii de la Lech Poznan, cu 12. Interesant este că Strasbourg, formația care a terminat pe primul loc în clasamentul general, dar și Crystal Palace, reprezentanta Premier League, au marcat mai puțin, oprindu-se la cota 11.



Topul celor mai ofensive echipe din grupa principală a Conference League:

