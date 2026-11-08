Fostul mijlocaș francez a cucerit trei Cupe ale Angliei alături de Arsenal, dar și un titlu în Serie A cu AC Milan, în sezonul 2010/2011

În paralel cu activitatea de fotbalist, Flamini a pus bazele unei afaceri într-un domeniu care nu are nicio legătură cu sportul. Francezul a investit în industria chimică, iar compania pe care a cofondat-o a atras o finanțare de 15 milioane de euro.

Fostul jucător din Premier League care a intrat în industria chimică: afacerea de milioane de € a lui Flamini

În 2013, pe vremea când evolua pentru AC Milan, Mathieu Flamini a înființat GFBiochemicals alături de Pasquale Granata, un antreprenor italian.

Compania este specializată în dezvoltarea unor alternative sustenabile la substanțele chimice obținute din petrol. Mai exact, transformă materii prime vegetale, inclusiv deșeuri agricole, în ingrediente care pot fi utilizate în produse precum detergenții, cosmeticele sau vopselele.

În mai 2022, GFBiochemicals a atras o finanțare de 15 milioane de euro, într-o rundă de investiții condusă de Sofinnova Partners, cu participarea Sparta Capital, se arată chiar într-un comunicat oficial publicat pe sofinnovapartners.com. Tot atunci, Flamini a devenit directorul general al companiei.

În martie 2025, firma a semnat un acord cu Brenntag, unul dintre cei mai importanți distribuitori de produse chimice din lume, pentru comercializarea unor solvenți sustenabili pe piața europeană.

Într-un interviu acordat publicației Gazzetta dello Sport, în mai 2026, Flamini a dezvăluit că pasiunea pentru antreprenoriat s-a dezvoltat în perioada petrecută la AC Milan, unde Silvio Berlusconi a reprezentat o sursă de inspirație.

”Când nu mă antrenam, îmi petreceam timpul dezvoltând GFBiochemicals, o companie care lucrează la soluții chimice sustenabile, legate de sănătate și mediu”, a spus Mathieu Flamini pentru sursa citată.

Mathieu Flamini a negat că ar avea o avere de 30 de miliarde de euro

De-a lungul timpului, în presa internațională au circulat informații potrivit cărora Mathieu Flamini ar avea o avere de aproximativ 30 de miliarde de euro, datorită companiei sale.

Fostul internațional francez a negat însă aceste informații încă din 2018 și a explicat că suma vehiculată reprezenta valoarea potențială a pieței pe care GFBiochemicals își propunea să activeze, nu averea sa personală sau evaluarea firmei.

”Este important să clarific lucrurile. Contrar celor citite, nu am 30 de miliarde de euro în contul bancar. Iar această sumă nu corespunde nici evaluării companiei mele”, a transmis Flamini într-un interviu acordat publicației L'Equipe.

În prezent, fostul mijlocaș continuă să conducă afacerea și să dezvolte soluții care urmăresc înlocuirea ingredientelor derivate din petrol cu alternative de origine vegetală.