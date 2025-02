După ce a fost pe primul loc din Superliga timp de multe etape, U Cluj a făcut câțiva pași greșiți și le-a permis unor echipe precum Universitatea Craiova, CFR Cluj sau FCSB să o devanseze. Totuși, echipa lui Ioan Ovidiu Sabău rămâne aproape de lider.

U Cluj ar putea schimba sistemul după transferul lui Fabry



Înaintea meciului cu Unirea Slobozia de pe teren propriu (luni, 17:00), Ioan Ovidiu Sabău a anunțat că ar putea schimba sistemul de joc la U Cluj și să treacă la 4-1-4-1. Modificarea ar urma să apară ca urmare a sosirii lui Andrej Fabry (27 de ani), mijlocașul ofensiv adus de la UTA Arad.



"Fabry nu vine ca o variantă pentru Nistor. Ei pot juca amândoi fără niciun fel de problemă. Putem schimba și sistemul, să trecem la un 4-1-4-1, cu Nistor și Fabry în spatele atacantului. Sunt doi jucători care se completează foarte bine.



Vedem, trebuie să găsim, așa cum am găsit în vară, când m-am adaptat și am considerat că un 4-3-1-2 este cel mai potrivit pentru calitățile lor. De aici încolo o să văd, trebuie să am și timp pentru a antrena un anumit sistem de joc. Putem să avem și o alternativă mai eficientă la 4-3-1-2", a spus Ioan Ovidiu Sabău.



Programul celor de la U Cluj în finalul sezonului regulat



Etapa 27: Unirea Slobozia (acasă)

Etapa 28: Oțelul Galați (deplasare)

Etapa 29: FC Botoșani (acasă)

Etapa 30: Farul Constanța (deplasare)



Clasament Superliga