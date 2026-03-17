O comisie formată din inspectori ai Comitetului pentru Fair Play Financiar din cadrul UEFA și experți ai societății Deloitte a realizat, la finalul lunii ianuarie, un control amănunțit asupra conturilor clubului Fenerbahce. Raportul rezultat în urma auditului este unul negativ, iar forul european cere acum explicații oficiale pentru mai multe operațiuni pe piața treansferurilor care par suspecte.

Sub lupa inspectorilor au ajuns transferurile și contractele unor nume sonore, precum Milan Skriniar, Diego Carlos, Kerem Akturkoglu și Jose Mourinho. Deși tehnicianul portughez s-a despărțit de gruparea turcă pe 29 august 2025 și a preluat ulterior banca tehnică a celor de la Benfica Lisabona, actele semnate de acesta în perioada petrecută la Istanbul fac în continuare obiectul investigației.

Scandalul salariilor minime înregistrate în acte

Cea mai mare problemă identificată de anchetatori se referă la contractul lui Kerem Akturkoglu, care figurează în actele oficiale cu un salariu minim. Această situație a stârnit deja un val de critici în Turcia, iar forul european ar putea încadra fapta la „nereguli procedurale”. O astfel de calificare ar permite Federației Turce să aplice sancțiuni sportive drastice, care depășesc sfera unor simple amenzi financiare.

„Am plătit personal salariul jucătorului în momentul sosirii sale de la Benfica, vara trecută. Toate știrile negative despre contract se nasc din ostilitate față de Fenerbahce. Respingem aceste acuzații și susținem că totul a fost făcut pentru binele clubului, într-un moment de necesitate”, a transmis fostul oficial al lui Fenerbahce, Hakan Safi.

Ancheta rămâne deschisă, iar o decizie finală din partea UEFA este așteptată în săptămânile următoare.