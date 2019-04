Probleme pentru Bogdan Lobont! Suporterii i-au cerut demisia, dar conducerea a gasit o solutie! Ce decizie au luat clujenii

Cu Bogdan Lobont pe banca, U Cluj nu a mai castigat de patru meciuri, iar postul de antrenor este in pericol.

Ministrul Sportului, Bogdan Matei, vine joi, de la 10:45, la ORA EXACTA IN SPORT!

Dupa ultimul meci din campionat, pierdut cu scorul de 2-1 in fata celor de la CS Mioveni, clujenii si-au pierdut locul de pe podium. Acestia au ajuns la trei meciuri consecutive fara succes in Liga a II-a, iar conducerea a actionat.

Comitetul Director s-a intrunit in regim de urgenta a decis sa il numeasca pe fostul interimar in functia de director tehnic al echipei, iar managerul sportiv Ioan Ovidiu Sabau a comunicat ca Lobont va fi in continuare antrenor principal, iar Adrian Iencsi va fi „secund”, dar activitatea lor va urma sa treaca prin „sita” lui Cojocaru. Urmatorul meci la care se va lucra in aceasta formula se va disputa astazi, in deplasare, cu Daco-Getica Bucuresti.

La meciul cu Mioveni, suporterii i-au cerut demisia lui Bogdan Lobont, dar acesta nu are de gand sa plece. Astfel, Lobont va fi nevoit sa accepte "ajutorul" lui Marius Cojocaru.

"Responsabilitatea imi apartine in totalitate, imi asum toate rezultatele, in special pe cele negative! Reactia suporterilor este normala, dar nu plec nicaieri. Sunt constient ca sunt la inceput de drum, ca nu am experienta, e ca si cum as fi debutat in cariera de fotbalist, la 19 ani. Experienta se acumuleaza gresind, greseala face parte din parcursul de crestere. Indiferent ce se intâmpla cu cariera mea, aceasta experienta imi va fi de folos. in fiecare zi experimentam lucruri din care avem cu totii de invatat, atât eu, cât si staff-ul meu si jucatorii", a spus Bogdan Lobont, dupa meciul cu CS Mioveni.