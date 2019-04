"E ca si cum m-am apucat de fotbal la 19 ani". Lobont si-a zdrobit adversara, dar suporterii lui U Cluj ii cer demisia in continuare!

Postul de antrenor al lui Bogdan Lobont la U Cluj era amenintat inaintea meciului cu Daco-Getica Bucuresti, dar elevii lui au facut scor cu fosta echipa din Liga I.

Clujenii s-au impus cu scorul de 6-2 in fata celor de la Daco-Getica Bucuresti, in cadrul etapei cu numarul 29 din Liga a II-a si au revenit pe podium, cel putin pentru moment.

La finalul partidei, Bogdan Lobont a povestit cum a trait ultimele zile, dupa esecul cu CS Mioveni. Totodata, desi echipa sa a castigat categoric, fostul portar s-a declarat nemultumit de cele doua goluri incasate.

"Au fost zile cum trebuie sa fie dupa o infrangere. N-au fost speciale. Am facut o prima repriza buna cu Mioveni, sambata seara, am pierdut si nu a fost usor sa digeram aceasta infrangere. A fost prima infrangere dupa foarte mult timp pe care ”U” Cluj a suferit-o pe Cluj Arena, dar am luat-o ca atare si am invatat din experienta de sambata seara. As minti daca as spune ca nu sunt multumit. Sunt si multumit si nemultumit. Sunt multumit de cele trei puncte, de prestatia baietilor. Acestia au fost si inainte, acestia sunt si acum. Au calitati extraordinare, atat din punct de vedere uman, cat si din punct de vedere fotbalistic. Sunt nemultumit ca am primit usor doua goluri si le-am primit usor. Dar muncim in continuare, zi de zi, sa crestem", a spus Bogdan Lobont, la Digi Sport.

In ceea ce priveste relatia cu suporterii, Lobont nu este de acord ca acestia ii cer demisia, dar nu se lasa afectat de scandarile clujenilor.

"Nu vreau sa par lipsit de respect fata de suporteri, fata de cei care mi-au cerut demisia, dar, pentru mine, e putin asa..., mi se pare ciudat. Sunt constient ca sunt un antrenor fara experienta, e ca si cum m-am apucat de fotbal la 19 ani. Asa este si acum. Chestia asta, sa-mi strige mie demisia... abia am inceput pe drumul acesta. Sunt contestati antrenori cu nume mari, cum ar fi Sarri, la Chelsea. Pentru mine, nu este niciun fel de problema ca imi striga demisia. Face parte din jos, din cariera. Nu o sa fie prima data si nici ultima. O sa mai trec prin experiente de acest gen. Le iau ca atare. Sunt reactii absolut normale ale suporterilor de fotbal, in general", a mai spus Lobont.

Lobont are sustinerea conducerii

Desi a primit un ultimatum din partea conducerii, inainte de meciul cu Daco-Getica, Bogdan Lobont are sustinerea managerului general Ioan Ovidiu Sabau.

"Nu s-a pus problema schimbarii lui Bogban Lobont. A fost o nemultumire fireasca, civilizata, chiar si dupa meci. Se intampla astfel de lucruri, cand lucrurile nu merg bine, antrenorul este vinovat de fiecare data. Din pacate, consider eu, pentru ca nu lucrurile stau asa intotdeauna. Consider ca Bogdan e un om care merita in continuare increderea noastra. ii lipseste, in momentul de fata, experienta, dar e un profesionist deosebit, foarte preocupat. Sper ca, impreuna cu el, sa ne indeplinim obiectivul anul acesta. Am incredere mare in jucatori si in staff. Echipa care este mai matura, mai dornica sa promoveze, cu jucatori responsabili, si eu consider ca am astfel de jucatori, va promova. Eu cred ca ne putem indeplini obiectivul in acest an, datorita experientei pe care o au jucatorii si datorita Centenarului, dar si pentru ca avem jucatori crescuti la Centrul de copii si juniori", a spus Ioan Ovidiu Sabau, potrivit site-ului Liga2.

U Cluj ocupa locul 2 in clasamentul Ligii a II-a si este la egalitate de puncte cu echipa de pe locul 3, Chindia Targoviste si la patru puncte distanta de prima clasata Academica Clinceni. Clasamentul este provizoriu, pentru ca U Cluj are cu un meci in plus fata de celelalte echipe.

Pentru clujeni urmeaza un meci pe teren propriu contra celor de la Farul Constanta, sambata, de la ora 14:00.