Oltenii au bifat astfel al treilea trofeu al Cupei în ultimii nouă ani și visează acum la event, înaintea duelului decisiv din SuperLiga.

La finalul partidei de la Sibiu, Gică Craioveanu a intrat în direct la TV și a vorbit despre situația lotului Craiovei, dar și despre viitorul lui Ștefan Baiaram, unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei în acest sezon.

Gică Craioveanu crede că e greu ca Baiaram să rămână la echipă

În timpul campionatului s-a discutat intens despre un posibil transfer al lui Baiaram în străinătate, iar presa a scris inclusiv despre interesul celor de la İstanbul Başakşehir, care ar fi fost pregătiți să ofere aproximativ șapte milioane de euro pentru extrema oltenilor.

Întrebat dacă Universitatea Craiova ar trebui să păstreze actualul lot pentru cupele europene sau să vândă jucători importanți, Craioveanu a explicat că ar prefera continuitatea, însă a admis că este dificil să menții motivația unor fotbaliști curtați din exterior.

„Eu aș vinde când nu mai ai ce să faci, nu mai ai opțiuni. Eu aș rămâne cu echipa, dar e greu să motivezi jucători, cum e Ștefan Baiaram. S-a întors și ai văzut că nu a mai fost același ca la începutul campionatului”, a spus Gică Craioveanu la Digi Sport.

Cotat la 4,5 milioane de euro, Ștefan Baiaram a avut un sezon solid pentru Universitatea Craiova. Fotbalistul de 22 de ani a bifat 47 de meciuri în toate competițiile, a marcat 12 goluri și a oferit șase pase decisive.