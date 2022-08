Transferul lui Rareș Ilie, mărul discordiei la Rapid! Florin Manea nu dă înapoi: „E o nesimțire crasă! Ne vedem la tribunal!”

În 2018, când activa la Rapid, Florin Manea a încheiat un contract de colaborare cu clubul alb-vișiniu, în urma căruia ar urma să primească 30% din viitoarele transferuri realizate de club. Drept urmare, la doi ani distanță după ce a plecat de la Rapid, impreasrul FIFA solicită 30% din banii pe care giuleștenii i-au primit de la OGC Nice pentru Rareș Ilie (19 ani), 3,5 milioane de euro.

Florin Manea susține că i-a propus lui Dan Șucu o întâlnire pentru a rezolva acest conflict. Însă, din cauza ultimelor declarații ale agentului, omul de afaceri nu a dorit să dea curs invitației.

Florin Manea: „Eu l-am adus pe Rareș Ilie la Rapid!”

„Am fost deschis la discuții. Chiar i-am dat un mesaj domnului Șucu în care i-am zis să ne vedem, să îi explic. Mi-a răspuns elegant, mi-a zis că m-am poziționat foarte antagonic împotriva Rapidului, încât o întâlnire între noi doi nu-și are rostul. Ăsta e mesajul.

Îl apreciez pe domnul Șucu, e un om de afaceri extraordinar, mă bucur că a venit la Rapid. Cred că e puțin depășit de evenimentele asta, a intrat prea repede în ceea ce înseamnă fotbalul. Trebuie să pună puțină frână. Sunt anumite contracte pe care nu le-a făcut el și trebuie respectate.

Am cerut banii pentru că am vrut să cumpăr un apartament în complexul domnului Șucu, am vrut să plătesc cu rapidism și a zis că vor bani. Este o glumă, vă dați seama. Replica dânsului e elegantă, m-a comparat cu Ionuț Lupescu, care a luat o lojă.

O să cumpăr și eu o lojă, chiar două, dacă-mi dă banii. N-am nimic cu Rapid, e clubul meu de suflet. Sunt niște bani care vin în urma unor sume încasate, nu i-am cerut să-i aducă de acasă Angelescu sau Șucu. Eu l-am adus pe Rareș Ilie la Rapid!”, a declarat Florin Manea pentru gsp.

Flori Manea: „Angelescu mi-a dat 30%!”

Impresarul susține că a optat pentru procentul de 15%, însă Victor Angelescu, unicul finanțator al Rapidului în 2018, i-a oferit un procent dublu din transferurile pe care le va realiza clubul. Așa că, singura varianta rămâne să-și acționeze dreptul în instanță.

„Procentul de 30% poate pare cam mare. Poate la un moment dat o să explic de ce s-a ajuns la această sumă. Nu pot să spun acum, deoarece cazul va fi în instanță și nu vreau să dezvălui. Pot să menționez doar că eu am cerut 15% și mi s-a oferit 30%. Vă spun și cine. Angelescu mi-a dat 30%. Sunt un om care spune mereu adevărul.

Pentru munca mea că aduc jucători vreau 15%. 'Nu, că îți dăm 30%'. Bine, dacă așa vreți voi, iau 30! Contractul e de colaborare, nu dau detalii din el. Aveam 2.500 de euro pe lună. Eu nu cred că ei știu de acest contract, nici nu cred că îl mai au. O să îl vadă în tribunal”, a mai precizat Manea.

Interviu Marius Șumudică la revenirea în România