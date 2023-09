Mihai Istrate (17 ani) a marcat golul decisiv în victoria lui Dinamo contra lui FCSB în Liga de Tineret.

Dinamo l-a "furat" pe Istrate de la FCSB

Extrema a avut o evoluție consistentă, la fel ca majoritatea colegilor săi, cu câteva incursiuni foarte periculoase, iar la faza golului a driblat mai mulți adversari și l-a învins lejer pe Alexandru Maxim, considerat unul dintre cei mai buni tineri portari din România.

Șeptarul "câinilor" vine chiar de la rivala din Berceni și reprezintă una dintre mutările prin care Marius Dulca, noul director al Academiei lui Dinamo, încearcă să revigoreze Centrul de copii și Juniori și rezultatele echipei din Liga de Tineret. În sezonul trecut, puștiul a făcut parte din echipa FCSB, care a fost la un pas de finala Ligii Elitelor U17, dar a pierdut calificarea în ultimul act în fața lui "U" Cluj (1-2, 3-4), câștigătoarea competiției.

"Ne bucurăm foarte mult că am reușit să câștigăm acest derby"

"A fost un meci greu, am pregătit foarte bine confruntarea în decursul săptămânii. Ne bucurăm foarte mult că am reușit să câștigăm acest derby. Suntem foarte fericiți. E o emoție foarte mare să jucăm contra rivalilor. Eu am venit la Dinamo chiar de la FCSB, știam că e un meci foarte greu.

Nu am avut o revanșă de luat, dar a fost o ambiție a mea. Se simțea și când eram la FCSB că e un meci special, dar acum ei plecau clar favoriți și am vrut să le arătăm cine e Dinamo. Am plecat de la FCSB pentru că au fost ceva probleme, am fost și eu puțin accidentat și am trecut printr-o perioadă grea de recuperare. Nu mai vreau să vorbesc despre perioada de la FCSB, acum sunt la Dinamo.

"Un model pentru mine este David Irimia. Idolii mei sunt Ronaldo, Messi, Neymar"

Am dat un gol frumos, dar am avut și șansă, și echipa m-a ajutat. Noi ne dorim să fim o echipă care se bate la primele locuri, nu ne-am pierdut speranța după primele rezultate din acest sezon (n.r. - LPS Iolanda Balaș Soter Buzău 1-0 / Petrolul 1-3 / CFC Argeș 0-5), suntem o echipă în formare, ne antrenăm serios și vrem să jucăm la nivel înalt.

Un model pentru mine este David Irimia, pentru că a fost la această echipă și ne dorim toți din echipă să îi călcăm pe urme. Îmi doresc să ajung cât mai curând la echipa mare. Cine e idolul meu? Cei care sunt pentru toți juniorii - Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar", a declarat puștiul legitimat acum la Dinamo.

