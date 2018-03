Torje s-a saturat de PLAYOUT si vrea sa plece de la Dinamo! Motivul pentru care s-a suparat

Gabi Torje nu e motivat de meciurile din playout.

Torje a revenit in iarna la Dinamo cu gandul ca va duce echipa in playoff si in lupta pentru titlu si cupe europene. Dinamovistii au ratat insa calificarea, iar acum se simt umiliti dupa infrangerea cu nou-promovata Juventus Colentina de pe teren propriu.

Torje a jucat slab in "Derby della Colentina" si a fost schimbat de Bratu la pauza meciului. A fost picatura care a umplut paharul intre Torje si conducerea clubului, care cauta solutii in acest moment pentru intreruperea contractului mai devreme, scrie Gazeta Sporturilor.

Agentul lui Torje a anuntat deja ca jucatorul nu va ramane la Dinamo si din vara si ii cauta o noua varianta de imprumut. Torje e legat in continuare de Terek Groznai, care nu il retine in lot.