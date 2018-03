Imaginea care face azi inconjurul Europei! A ADORMIT pe banca in timpul meciului cu Dinamo. Plictiseala MAXIMA la dezastrul cu Juventus

Nici macar faptul ca echipa lui conducea nu l-a trezit. :)

Un membru al staff-ului de la Juventus Bucuresti a atipit in timpul meciului cu Dinamo. In minutul 41, camerele l-au surprins cu ochii inchisi si capul aplecat, in timp ce antrenorul Baciu se agita sa-si mobilizeze jucatorii.



Juventus a obtinut pana la urma victoria. E cea mai importanta reusita de echipa din Colentina dupa promovarea in Liga 1 si prima in deplasare dupa intrarea in A!