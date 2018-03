"Mi-e greu sa gasesc explicatii, nimeni nu a jucat bine!" Ce a spus Florin Bratu dupa infrangerea lui Dinamo cu Juventus

Dinamo 1-2 Juventus / Dinamo a pierdut surprinzator pe propriul teren, fiind condusa de 2 ori de o echipa care avea pana acum doar 2 victorii in acest sezon, ambele pe propriul teren!

Antrenorul celor de la Dinamo, Florin Bratu, s-a declarat extrem de dezamagit dupa infrangerea cu Juventus Bucuresti de pe propriul teren. Acesta a criticat prestatia jucatorilor si considera si faptul ca 9 dintre jucatorii lui Dinamo sunt in ultimele luni de contract poate fi o cauza a evolutiei sub asteptari.

"Mi-e greu sa gasesc explicatii acum, intalneam o echipa care era disperata dupa puncte, stiam asta, nu ne-a iesit absolut nimic. Am avut 3 saptamani in care nu am jucat niciun meci dupa acea victorie cu Medias, se pare ca ne-am iesit din ritm.



Mai avem 12 meciuri si vom face tot ce ne sta in puteri pentru a le castiga. Vom incerca sa trecem peste toate aceste probleme si de maine trebuie sa pregatim meciul de la Botosani, va fi o deplasare lunga si dificila.



De la Gabi ma astept mai mult, dar si de la ceilalti. Daca l-am scos, normal ca am fost nemultumit. Din pacate pentru nimeni nu a fost o seara buna. Nu am fost inspirati, am fost taxati de o echipa care a jucat pe contraatac, ne-a surprins. A trebuit a doua repriza sa risc, au intrat si Nemec, si Salomao, am incercat sa fortam victoria. Am jucat cu 4 jucatori sub 20 de ani. Incercam sa dam o sansa si jucatorilor tineri si cei care nu au prins lotul acum probabil vor primi sanse in viitor.



S-au facut multe greseli si vom vedea ce se va intampla. Eu nu voi niciodata de acord si nu ma voi multumi sa ne luptam pentru evitarea retrogradarii, eu speram sa ne luptam pentru play-off. Sper sa nu fie ceva grav la accidentarea Liviu Gheorghe" a spus Florin Bratu la Digi Sport.