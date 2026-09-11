După prima zi, delegaţia tricoloră are în palmares 28 de medalii: 10 de aur, 5 de argint şi 13 de bronz, obţinute în cele două competiţii desfăşurate în paralel.
La 21-lea Balkan Open Championship, sportivii români au cucerit 27 de medalii - 10 de aur, 5 de argint şi 12 de bronz, bilanţ care plasează România pe locul al II-lea în clasamentul pe naţiuni.
La JJIF World Cup Duo & Show,, România a adăugat încă o medalie de bronz, prin perechea Natalia Mădălina Voda / Liana Neagu Moisa, la U21 Show Open.
Balkan Open reuneşte 761 de sportivi din 22 de ţări, cu 94 de sportivi români la start, iar la JJIF World Cup Duo & Show România este reprezentată de alţi 5 sportivi.
Medaliile obţinute
U10
- Argint - Sara Evelina Stoica - U10, Fighting feminin, -22 kg
- Aur - Dana Maria Popescu - U10, Fighting feminin, -28 kg
- Argint - Emma Victoria Porumboiu - U10, Fighting feminin, -28 kg
- Aur - Rebeca Andreea Androne - U10, Fighting feminin, -28 kg
U14
- Bronz - Andreea Giorgia Grămadă - U14, Fighting feminin, +57 kg
- Argint - Alexandra Gabriela Cioabă - U14, Fighting feminin, -40 kg
- Bronz - Miruna Botoş - U14, Fighting feminin, -40 kg
- Bronz - Carla Teodora Ciobotaru - U14, Fighting feminin, -44 kg
- Aur - Emma Marina Mazilu - U14, Fighting feminin, -57 kg
- Aur - Patrick Andrei Radu - U14, Fighting masculin, -32 kg
- Bronz - David Andrei Porumbiţă - U14, Fighting masculin, -32 kg
- Aur - Rareş Vlad Stoica - U14, Fighting masculin, -36 kg
- Bronz - Eduard Nicolas Cojocariu - U14, Fighting masculin, -36 kg
- Bronz - Darius Gabriel Streinu - U14, Fighting masculin, -40 kg
- Bronz - Bogdan Petru Chelu - U14, Fighting masculin, -44 kg
U16
- Aur - Diana Carina Corui - U16, Jiu-Jitsu feminin, -52 kg
- Bronz - Sara Diana Pancratov - U16, Jiu-Jitsu feminin, -52 kg
- Bronz - Hanna Alesya Mamaligoi - U16, Jiu-Jitsu feminin, -57 kg
- Aur - Anna Kincso Lazar - U16, Jiu-Jitsu feminin, -63 kg
- Argint - Răzvan Alexandru Drăgoi - U16, Jiu-Jitsu masculin, +77 kg
- Aur - Rareş Alexandru Boldor - U16, Jiu-Jitsu masculin, -77 kg
U21
- Aur - Rita Bacs - U21, Jiu-Jitsu feminin, -45 kg
- Aur - Miruna Măsar - U21, Jiu-Jitsu feminin, -52 kg
- Argint - Maria Alexandra Boroş - U21, Jiu-Jitsu feminin, -52 kg
- Aur - Mădălina Mateşan - U21, Jiu-Jitsu feminin, -63 kg
- Bronz - Paula Alexia Gorog - U21, Jiu-Jitsu feminin, -63 kg
- Bronz - Denis Valentin Albu - U21, Jiu-Jitsu masculin, -69 kg
JJIF WORLD CUP DUO & SHOW | U21
- Bronz - Natalia Mădălina Voda / Liana Neagu Moisa - Show Open
Competiţia continuă la Banja Luka, cu noi probe şi noi şanse la podium pentru delegaţia României, scrie news.ro.