Clubul patronat de Gigi Becali încearcă să-l readucă în Liga 1 pe Dorin Rotariu, fostul jucător al lui Dinamo, care se află în momentul de față sub contract Ludogorets.

Deși s-a ferit să dea prea multe detalii, Toni Petrea a confirmat interesul clubului pentru aripa dreaptă de 26 de ani.

„(n.r. – despre interesul pentru Dorin Rotariu) Nu știu nimic concret, am discutat de principiu, dacă ne-ar ajuta sau dacă ar fi o variantă, dar nu am mai multe informații momentan”, a spus Toni Petrea, după Zimbru – FCSB 1-6.

FCSB are nevoie de o extremă dreapta după ce Ianis Stoica a fost reprofilat

Deși Toni Petrea este reținut în declarații, mutarea pare cu atât mai probabilă în momentul de față, când Ianis Stoica a fost anunțat că va juca pe postul de vârf, iar FCSB ar rămâne cu un singur jucător în banda dreaptă: Andrei Cordea.

„Aveam numărul 19, dar cei din staff mi-au spus să iau numărul 9 pentru că sunt viitorul atacant al echipei. Sper să îmi ajut cât mai mult echipa și să câștigăm campionatul”, a dezvăluit Ianis Stoica, pentru PRO ARENA, la finalul amicalului cu Zimbru Chișinău, scor 6-1.

Dorin Rotariu mai are contract cu Ludogorets până pe 30 iunie 2024, dar intenționează să ajungă la o echipă care-i va da șansă să joace. La Atromitos, unde a fost împrumutat la începutul anului, a evoluat în 12 partide în jumătate de sezon.

500.000 de euro este cota de piață a lui Dorin Rotariu potrivit transfermarkt