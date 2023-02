Tiberiu Căpușă 'tună și fulgeră' după ce a fost eliminat în Rapid - Chindia: „Arbitrul mi-a spus asta înainte de meci”

Centralul partidei, Andrei Chivulete, i-a arătat lui Tiberiu Căpușă două cartonașe galbene, unul în minutul 35, iar cel de-al doilea în minutul 45+2. A urmat eliminarea, iar asta a costat-o pe Chindia care a pierdut confruntarea din deplasare.

După meci, fotbalistul a precizat că arbitrul i-a spus înainte de joc să aibă grijă la deposedările pe care le face în timpul partidei. De asemenea, Tiberiu Căpușă și-a vărsat frustrarea și a specificat că scorul era diferit dacă Chindia nu evolua în inferioritate numerică.

„Am auzit mai devreme că cineva a spus că eu am decis meciul. Vreau să-l corectez. Meciul a fost decis de domnul Chivulete, pentru că este al doilea meci consecutiv când îmi dă două cartonașe galbene, mai ales la meciul ăsta când a fost clar aut pentru noi. Cred că a auzit și cel din afara stadionului. E frustrant, pentru că primesc al doilea cartonaș dintr-un aut al nostru.

El înainte de meci îmi spune 'Ai grijă, Căpușă'. Cum mi-a spus el 'Ai grijă cum intri'. Mă avertizezi înainte de meci? Doar dânsul îmi spune asta. E al doilea meci cu Rapid. La primul meci acasă, când am făcut 2-2, mi-a dat al doilea galben și s-a analizat peste tot, nu fusese de roșu. Acum... Nu contest că nu au fost faulturi, au fost, dar din aut... Am rămas în 10 și am plătit.

Vă dați seama că nu am vrut să-l lovesc. Nu a fost intenția să iau al doilea cartonaș galben, să las echipa în inferioritate și să luăm bătaie. Ok, e vina mea, am făcut acele faulturi. Dar înainte de cel de-al doilea, a fost aut pentru noi. Când greșesc arbitrii cine plătește, tot eu? E frustrant, pentru că am pierdut un meci în care puteam face mult mai mult 11-la-11.

Nu mi-a explicat nimic. Mi-a spus doar că a fost cartonaș galben. Eu i-am spus că a fost aut pentru noi, au auzit toți, doar dânsul nu. E frustrant, mă repet. Am rămas în 10 oameni, se aleargă mult mai mult. Nu cred că am reproșat că a arbitrat spre Rapid. M-am legat doar de cartonașul meu”, a spus Tiberiu Căpușă după meci.

După o primă repriză tăcută, exceptând al doilea cartonaș galben luat de Tiberiu Căpușă care a însemnat eliminarea sa, Rapid a reușit să securizeze cele trei puncte în partea secundă.

Marko Dugandzic a fructificat o lovitură de la 11 metri în minutul 66, după ce fusese faultat în careu, iar Dejan Boldor și-a introdus mingea în proprie poartă două minute mai târziu, iar giuleștenii au cucerit cele trei puncte fără prea mari probleme.