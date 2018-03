Stelistul despre care NIMENI nu stie nimic! Becali: "L-a adus nepotu-meu, are salariu 500 de euro!" A dat gol la primul meci!

Stelistii au fost surprinsi de transferul sau, dar mijlocasul e gata sa faca totul pentru a se impune!



Mihailo Mitrov a marcat la prima aparitie pentru FCSB, in liga a 3-a. Fotbalistul adus gratis din liga a 2-a macedoneana, de la Euromilk, a inscris in jocul castigat de FCSB 2 la Buzau, cu Metalul (2-1). Cealalta reusita a ros-albastrilor i-a apartinut pustiului Ianis Stoica, cel mai tanar marcator din istoria Stelei. Stoica a inscris pentru echipa mare in jocul de la Cluj, cu Sanatatea, la mai putin de 15 ani.

"A fost adus pentru ca e macedonean si va juca pentru echipa a doua. Va avea un salariu de 500 de euro pe luna. Vine pentru 6 luni. Daca face fata, vine la prima echipa. L-a adus nepotu-meu, trebuie sa-l mai las si pe el sa-si faca mendrele", a spus Becali la PRO X in septembrie, cand macedoneanul de 23 de ani a inceput antrenamentele cu echipa secunda.

"Mi-am indeplinit un vis! Am semnat cu cel mai mare club din România. Nu ma voi opri aici. Vreau ca prin jocurile mele de la Steaua sa atrag atentia seletionerului Macedoniei", a spus Mitrov in momentul transferului.